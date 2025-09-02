Sheinbaum: EU no va a actuar solo, entendimiento en reunión con Rubio será para colaborar vs cárteles

En vísperas de la reunión que sostendrá este martes con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que dicho país no actuará solo en materia de seguridad pues subrayó que el acuerdo sobre el que se ha trabajado es un entendimiento de colaboración sin que haya intromisiones a la soberanía de ambos países.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo negó lo dicho recientemente por su homólogo Donald Trump, quien aseguró que la mandataria tiene miedo de que el ejército estadounidense intervenga en territorio nacional.

En su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo detalló que recibirá al funcionario estadounidense a las 10:00 horas de este 3 de septiembre y se prevé que el encuentro dure alrededor de un par de horas.

“Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación tiene que ser cada quien en su territorio”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo ahondó en que se tratará de fijar el intercambio de información sobre la delincuencia organizada en México y en Estados Unidos, que ambas administraciones recolecten.

“Podemos colaborar en información. Si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros; si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo ejemplificó que se tratara de averiguar sobre el origen de los precursores de fentanilo, porque no hay suficiente información al respecto.

“En fin, un marco de colaboración y de cooperación con respeto a nuestras soberanías y a nuestra territorialidad. Un marco de colaboración sin subordinación entre naciones iguales”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el rechazo a cualquier intención de intervencionismo e injerencismo en territorio nacional, pues además lo vio “innecesario”.

Consultada sobre las últimas declaraciones de Trump, quien aseguró que Claudia Sheinbaum Pardo teme por la intervención del ejército norteamericano en México, respondió: “no es cierto, no, no es cierto”.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el trabajo hecho por el Gabinete de Seguridad es bueno y hay coordinación con todos los gobernadores estatales.

Al plantearle si no considera esto como una falta de respeto por parte del republicano, al ser declaraciones constantes, comentó que lo que siempre se buscará es una buena relación con el gobierno estadounidense.

En otro punto, la Presidenta dijo que se consultará si en el marco de la colaboración entre ambos países se podría enviar a fiscales a Estados Unidos para que estos interroguen a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

“No está en este momento, pero habría que preguntar en el marco de la colaboración si es posible”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

