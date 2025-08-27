BanCoppel adquiere cartera automotriz de CIBanco

BanCoppel adquirió la cartera automotriz de CIBanco, en el contexto en el que la institución financiera se deshace de sus negocios tras ser acusada de narcolavado, junto a Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

“BanCoppel adquirió la cartera automotriz de CIBanco luego de concluir un proceso de due dilligence exhaustivo”, informó la entidad financiera tras una solicitud de La Razón.

“Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución”, añadió.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cartera automotriz de CIBanco alcanzó un nivel de 8 mil 302 millones de pesos (mdp), cifra que correspondió a un 46 por ciento de la cartera del banco a junio de 2025.

La semana pasada, Banco Multiva anunció la compra del negocio fiduciario de CIBanco, quien llegó a administrar 3.04 billones de pesos en fideicomisos, cifras equivalentes al 28 por ciento del total manejado por la banca comercial en el país, de acuerdo con cifras de la CNBV.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr