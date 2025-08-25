Jesús de la Fuente afirma que deja una CNBV sin pendientes

Jesús de la Fuente Ramírez, actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aseguró que no deja pendientes en el regulador financiero, esto tras anunciarse su salida el pasado viernes.

Tras una breve entrevista con medios de comunicación, Jesús de la Fuente, que dejará el cargo el 31 de agosto, mencionó que se va “feliz”, ya que lograron avances en materia de reformas a diferentes leyes del sector financiero nacional.

No obstante, omitió hacer comentarios sobre el supuesto fraude en la Sociedad financiera popular (Sofipo) CAME, sobre la intervención en los dos bancos y casa de bolsa acusados de lavado de dinero para el narcotráfico.

Jesús De la Fuente dejará la CNBV el 31 de agosto. ı Foto: Cuartoscuro.

“Todo bien”, dice Jesús de la Fuente sobre pendientes

“¿Qué pendientes dejé? Nada, todo bien”, respondió el funcionario ante preguntas de la prensa.

Añadió que su gestión no se ha valorado todavía pero que en ella se ejerció un marco jurídico “más sólido”.

“Tenemos un sistema financiero más sólido y más estable. Estamos metiendo mucho la digitalización y la inteligencia artificial”, comentó.

También dijo que se ha capacitado más al personal que labora en el regulador financiero y que algo que es fundamental es la protección de los usuarios del sistema financiero mexicano.

De la Fuente deja la CNBV en medio de caso CAME

Abundó en que el caso CAME ya está siendo indagado por autoridades judiciales y que el procedimiento va conforme a la Ley.

“Siempre faltan cosas pero lo importante es que el que viene es una gente con mucho conocimiento del sector financiero”, dijo Jesús de la Fuente sobre Ángel Cabrera Mendoza, nombrado próximo presidente de la CNBV.

Un grupo de personas defraudadas por CAME, el pasado 24 de abril. Foto›Cuartoscuro

Dan bienvenida a nuevo presidente de la CNBV

Al respecto, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), celebró la llegada de Cabrera y dijo que juntos trabajarán para mantener un sistema financiero resiliente.

“Lo vemos muy positivo [el cambio] que podamos tener un ente renovado. Le damos la bienvenida a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores“, comentó.

Ángel Cabrera Mendoza, nuevo presidente de la CNBV. ı Foto: X, @cncpie

Romano dijo además que la banca que opera en México busca apoyar el Plan México para apoyar el crecimiento de la economía en el país; además, dijo que buscan digitalizar más al sector.

“Lo estamos trabajando en conjunto para poder disminuir las transacciones en efectivo y aumentar las digitales, para que todos los mexicanos puedan acceder a la banca”, aseguró.

ABM busca que CIBanco e Intercam sigan operando

Sobre el tema de CIBanco e Intercam Banco, comentó que no han observado alguna conducta o comportamiento inusual en el sector bancario , esto tras los señalamientos a dichas entidades de lavar dinero proveniente del narcotráfico, junto a Vector Casa de Bolsa.

Agregó que buscan que las medidas de Estados Unidos a estas instituciones se lleven a cabo de la manera más armónica y ordenadamente.

“Queremos evitar algún sobresalto en el sector financiero mexicano. El sector bancario opera con completa normalidad”, dijo.

Añadió que desde la ABM buscan que CIBanco e Intercam Banco siga operando de acuerdo a su situación.

