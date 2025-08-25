Jesús de la Fuente Ramírez: una gestión para el olvido en CNBV

La gestión de Jesús de la Fuente Ramírez al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quedará marcada por un desaseo en la responsabilidad de esta comisión en la supervisión y regular del sistema financiero mexicano, hoy muchas de las acusaciones de fraude y lavado de dinero, y otros que tienen que ver con la normativa, la operación de entidades financieras, se dirimen en juzgados, justamente porque no se protegió a los intereses del público que confió en entidades financieras.

A de la Fuente Ramírez, una y otra vez se le presentaron documentos sobre empresas “financieras” que no cumplían con las leyes, y que merecían la imposición de sanciones, para alertar a inversionistas sobre el peligro que representaban, al haber también señalamientos de operaciones ilícitas como el lavado de dinero. Empleados internos cercanos a él, presumen las sanciones a centros de cambio, bancos y otras instituciones, pero muchas de ésas continuaron y continúan cometiendo faltas a las normas vigentes.

Pero además, cuando llegó al cargo Jesús de la Fuente, su designación fue cuestionada en torno a su idoneidad para el puesto, y a las debilidades en la supervisión del sistema financiero. Su nombramiento fue polémico desde el inicio, ya que se señaló que no cumplía plenamente con los años de experiencia requeridos por ley, lo que generó dudas sobre la legitimidad de su designación, y sobre todo su cercanía política con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de su administración se registraron quiebras y fraudes en entidades financieras “supervisadas”, lo que puso en evidencia deficiencias en los mecanismos de control y vigilancia de la CNBV, así como un impacto negativo en la confianza del público hacia el organismo regulador.

Al interior de la CNBV, se hablaba de los malos manejos en ciertos casos de investigación, incluso filtraciones de temas de los que nadie prefería denunciar por temas de represalias, pero veladamente llegaban como rumores y trascendidos a instituciones financieras de alto nivel. Esos mismos personajes son los que hacían lo que estuviera en sus manos para no ser detectados como denunciantes, porque además se habló de nepotismo, denuncias internas de corrupción, acoso laboral y sexual, así como por la notable disminución en la imposición de sanciones a instituciones financieras, lo que fue percibido como permisividad hacia el sector regulado. ¿Qué ha pasado con esas denuncias?, en la Función Pública por supuesto que están enterados de un documento en específico, y en el Comité de Ética e incluso el Órgano Interno de Control, deben saber que se llegará a revisar archivos, a los que prefirieron no darle continuidad, al menos eso esperan los denunciantes.

El deseo de quienes han dedicado su vida a la CNBV es que para este personaje se elimine la práctica de colocar fotografías o retratos de los presidentes que han encabezado la institución. Su permanencia era insostenible, indefendible, injustificable, inadmisible, improcedente, inviable, deleznable.

Ángel Cabrera Mendoza es el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a quien conocen bien en la Administración Pública Federal, elemento clave dicen, en la regulación financiera, y en la Secretaría de Hacienda, con la apuesta de que recomponga el camino de la CNBV, para que cumpla con el objetivo para lo que fue creada. Es a él a quien tocará definir, y decidir, si muchos interesados que existen hoy en ser bancos y para cumplir funciones de instituciones financieras merecen la autorización, algunas firmas con señalamientos penosos, turbios, a los que se debe tomar en cuenta para darles la negativa de resolución a su solicitud. Dependerá del recién llegado hasta dónde se quiere llegar con la supervisión rigurosa, la aplicación de la ley y las estrategias que fortalezcan la transparencia y la seguridad del sistema bancario y de valores en México.

