Sector constructor, resiliente pese al entorno, dice CMIC

Pese a que en los últimos meses el sector de la construcción ha sufrido pérdidas significativas, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) consideró que el país tiene condiciones macroeconómicas sólidas y una negociación estratégica con Estados Unidos para contener los aranceles, que permitirá a la industria continuar siendo resiliente.

Según datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), en junio de 2025, el valor de la producción del sector de la Construcción sumó 14 caídas consecutivas en la comparación año con año, en ese mes de referencia tuvo una caída de 18.2 por ciento en contraste con el sexto mes de 2024.

Por su parte, Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC, destacó que a pesar de que las caídas en la comparación anual han sido superiores al 15 por ciento, “hay datos esperanzadores”, y en el balance de mayo a junio se tuvo un crecimiento de casi 1.0 por ciento, pero aún quedan “grandes retos en la inversión privada para que se pueda detonar el desarrollo económico”.

Y refirió que hasta ahora no han detectado ninguna compañía que haya quebrado, pero que el empleo sí ha disminuido, “no tenemos detectado quiebra, nuestra industria y los empresarios de este sector son muy resilientes. Sí ha disminuido la cantidad de empleo, esperamos su pronta recuperación”.

A principios del mes de agosto, el representante de los constructores señaló que el crecimiento del sector de la construcción podría llegar a sólo 0.5 por ciento para el cierre de 2025 y quizá entre 1.0 por ciento y 2.0 por ciento para 2026 causado por las políticas comerciales de Estados Unidos, pero también porque en el país no se han impulsado las inversiones público-privadas.

En ese sentido, dijo que tras la presentación del Primer Informe de Gobierno 2024-2025, de la mandataria mexicana ven “aspectos positivos”, porque se puso “en el centro del discurso, el desarrollo de infraestructura para el bienestar social y para el crecimiento económico” y ese es un tema de importancia.

Pero aún hay áreas de oportunidad, sobre todo en el fortalecimiento de la inversión pública y privada, también se debe reducir el “gasto menos productivo”, ya que ayudará a generar mayores recursos para proyectos de infraestructura y también de inversiones mixtas.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sostuvo que las inversiones públicas que se realizan actualmente son del orden de 2.5 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, deberían ser de alrededor del 4.0 por ciento. Y lo ideal sería destinar al menos 1 billón de pesos, pero “no va a ser así, lo sabemos, es muy complicado por los compromisos de los programas sociales y temas fiscales”.

Agregó que coinciden con la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, propuesta por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, y que “plantea cambios alineados con referentes internacionales, que, si se implementa de manera justa y transparente, como lo hemos pedido y lo hemos mencionado, puede convertirse en un verdadero motor para impulsar la infraestructura de nuestro país”.

Asimismo, añadió que la CMIC pone a disposición su conocimiento, experiencia y solidez de sus empresas asociadas para que sean tomadas en cuenta y puedan participar en el “cumplimiento de las metas del plan de desarrollo que reconoce la infraestructura como pilar económico y social”.

Comportamiento de las empresas ı Foto: Imagen: La Razón de México