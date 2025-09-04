Anuncia IP campaña ‘Invierte y elige México’

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunció el inicio de la campaña “Invierte y elige México” que busca la atracción de capital, y al menos duplicar el monto de Inversión Extranjera Directa (IED) que se logró en el segundo trimestre, la iniciativa busca consolidar al país como un destino atractivo, ya que, se tiene una amplia oferta de valor, que sea la “oportunidad de oro para México”.

“Es una invitación estratégica, una hoja de ruta y un compromiso compartido entre el sector privado, el ecosistema tecnológico y las instituciones públicas para acelerar decisiones de inversión que generen empleo, productividad y prosperidad, duradera”, señaló Max El-Mann Arazi, presidente del Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas, en el marco del encuentro de negocios México IA+ / Inversión Acelerada que se llevará a cabo en noviembre próximo.

“Este foro será un espacio de acción para vincular a potenciales inversionistas con proyectos concretos, empresas globales, y marcas de prestigio y equipos de trabajo de alto nivel para predefinir el rumbo del nuevo orden digital y productivo del país”, añadió.

En ese sentido, destacó que durante el foro se impulsará la campaña “Invierte y elige México” y añadió que México puede consolidarse como un atractivo porque su principal oferta de valor es la integración económica que tiene con América del Norte (Estados Unidos y Canadá), “la región económica más dinámica del mundo por el valor agregado en los procesos productivos con operaciones complejas y sofisticadas”, así como, la red de 14 tratados comerciales.

También señaló que, México cuenta con talento joven y miles de ingenieros profesionistas calificados, y “una red industrial sofisticada y en transición” en sectores estratégico como automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, agroindustria, tecnología o semiconductores, pero refirió que tiene estabilidad macroeconómica y el gobierno ha llevado a buen puerto la disciplina fiscal, y que existe estabilidad monetaria, tasas atractivas y un manejo eficiente de la deuda pública.

Sobre la IED que pretenden que lleguen a México tras la realización de este foro y de la campaña El-Mann Arazi dijo que buscan duplicar los montos del segundo trimestre y que lo ven posible porque tras las imposiciones arancelarias, México está “en mejor posición que cualquier otro país del mundo, nos obliga primero a recibir todas las inversiones, pero segundo a darles toda la continuidad para poder lograr ese crecimiento de casi el 100 por ciento”.

Y subrayó que será durante el evento que se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre, “donde invitamos al mundo entero a venir a invertir a México a presentarles todas las oportunidades que tenemos”.