Banorte vende a su banco digital Bineo; lo adquiere subsidiaria de Klar

Grupo Financiero Banorte anunció este jueves la venta del 100 por ciento de las acciones de Bineo, su banco digital. La adquisición fue concretada por Clearscope Holding, subsidiaria de Klar USA.

“GFB informa al público inversionista que el día de hoy celebró un contrato de compraventa de acciones con Clearscope Holding, mediante el cual Clearscope, como comprador, acordó adquirir directa e indirectamente la totalidad de las acciones representativas del capital social de Banco Bineo”, informó el Grupo Financiero en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con Banorte, el cierre de la operación se encuentra sujeta a diversas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México y de la autoridad en materia de competencia económica en México.

“GFNorte reafirma su compromiso con las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información”, señaló en el documento.

En su conferencia de prensa correspondiente al segundo trimestre de 2025, el banco señaló que sería en el tercer trimestre de este año cuando darían noticias sobre la situación del banco digital.

En el mismo periodo temporal, Bineo registró pérdidas por 224 millones de pesos, además se observaron pérdidas en el número de clientes en el último año.

