Esto aconsejan los expertos para detectar a falsos influencers financieros

La ciberseguridad se vuelve un factor crucial para los inversores en línea.

Expertos promueven esquemas de inversión riesgosos — Ante una era digital donde existen “influencers” para todos los gustos y temas, existen unos en específico que buscan incentivar el ahorro, la inversión, la educación financiera y otros temas que tienen que ver con tu dinero, se les conoce como “finfluencers”.

De acuerdo con Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, “no todo lo que brilla es oro” ya que han surgido los fake finfluencers, perfiles que fingen tener conocimientos financieros para ganar seguidores, monetizar contenido o incluso inducir al fraude.

“Estos expertos promueven esquemas de inversión riesgosos, consejos sin fundamento o productos financieros poco transparentes”, comentó.

De acuerdo con el experto, estos falsos influencers prometen dinero fácil, ganancias rápidas o inversiones sin riesgo.

“Simplifican temas complejos como el trading o las criptomonedas. Te presionan a tomar decisiones con frases como: No te lo pierdas, solo por hoy, generando ansiedad o FOMO financiero de perder la oportunidad”, explicó.

¿Cómo filtrar su perfil o información?

Ordaz señaló que se debe verificar de dónde proviene su conocimiento: ¿Tiene formación en finanzas o certificaciones profesionales? Revisa sus redes: ¿Está verificada? ¿Comparte fuentes confiables? ¿Ha estado ligado a denuncias?

“Consulta varias fuentes: No tomes decisiones financieras con base en un solo video porque es viral”, señaló.

Recomendó ademas desarrollar pensamiento crítico: Pregúntate si busca ayudarte o solo beneficiarse de ti.

“Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es”, agregó.

El experto señaló además que no se deben tomar decisiones importantes escuchando personas que no conoces o videos virales, nadie conoce mejor tu situación financiera más que tú.

“Los likes no garantizan conocimiento”, comentó.

“Tómate el tiempo de investigar y analizar antes de tomar decisiones con tu dinero. Tus ahorros y salud financiera te lo agradecerán. La mejor defensa ante estas situaciones es la educación financiera”, añadió.

MSL