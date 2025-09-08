Hacienda estima crecimiento del PIB entre 1.8% y 2.8% para 2026.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 se ubicará en un rango de 1.8 a 2.8 por ciento según las estimaciones contenidas en los Criterios Generales de Política Económica 2026; además, al cierre de 2025 será de 0.5 a 1.5 por ciento, es decir, el rango entre ambos años aumentó 1.3 puntos porcentuales.

“La economía mexicana seguirá mostrando resiliencia gracias a la fortaleza del consumo de los hogares, la inversión nacional y la posición estratégica del país en las cadenas globales de valor. Así, para 2026 se prevé un crecimiento de entre 1.8 por ciento y 2.8 por ciento”, indicó la SHCP.

De acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el crecimiento del PIB para 2025 se ubicaría entre 2.0 y 3.0 por ciento; no obstante, según las estimaciones presentadas por Hacienda, en las de este año no se alcanzará el crecimiento esperado.

Sobre la inflación, la estimación para el próximo año se ubicará en 3.0 por ciento, y para el cierre de año será de 3.8, ambas estimaciones dentro del objetivo del Banco de México que se ubica en 3.0 por ciento +/- 1.0 punto porcentual; no obstante, si se compara lo aprobado para este año, la inflación estimada de 2025 tendrá un aumento de 0.3 puntos porcentuales.

Al cierre de 2026, la SHCP estimó que el tipo de cambio nominal se ubicará en 18.9 pesos por divisa estadounidense y para el cierre de este año en 19.9 pesos por dólar; en ambos casos, será mayor que lo aprobado para este año y que se ubicó en 18.7 pesos por dólar.

Respecto a los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) para el próximo año se encontrarán en 4.1 por ciento y para 2025 será de 4.3 por ciento; no obstante, lo que aprobó el Congreso de la Unión para este año será de 3.9 por ciento; las estimaciones de los dos años son mayores.

JVR