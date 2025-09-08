Ven complicado elevar gasto en PEF a castigados

Hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta el Paquete Económico 2026 con la promesa de aumentar el gasto en salud e inversión física, sectores que fueron “castigados” en el presupuesto de este año. Sin embargo, expertos señalaron que dicho objetivo se vislumbra “complicado” ya que los ingresos de México son limitados, pese a que se busca quitar a los bancos la deducibilidad de impuestos al IPAB

En días recientes, La Razón informó que de acuerdo con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, el Paquete Económico del próximo año contempla un presupuesto de 9.5 billones de pesos (bdp), cifra que sería superior en 2.1 por ciento en términos nominales respecto al aprobado para este 2025, que fue de 9.3 billones de pesos.

El Dato: La deuda pública de México ascendió a más de 18.07 billones de pesos, hasta julio de este año; es decir, el 49.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, el capital destinado para la salud fue de 1.03 billones de pesos, mientras que para 2025 se asignaron 918.45 mil millones de pesos, esto significó una reducción de 113.58 mil millones de pesos u 11 por ciento en términos reales.

Para Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), es fundamental incrementar el gasto en dichos rubros, junto al sector educativo; sin embargo, cuestionó el lugar de donde se obtendrán los recursos.

“Yo creo que está muy bien lo que menciona, pero está muy difícil cumplirlo. Ojalá, la verdad es que sí necesitamos aumentos en el presupuesto de salud”, comentó en entrevista con La Razón.

9.5 bdp podría ser el Presupuesto de Egresos para 2026

10 mil mdp entrarían al erario por parte de los bancos

Añadió que es necesario generar un “espacio fiscal” para poder implementar políticas públicas en beneficio de la sociedad mexicana.

“Para mí tienen de dos: aumentar los ingresos o recortar gastos”, señaló.

Añadió que estas situaciones se replican además en la consolidación fiscal para reducir el déficit público, ya que se recorta presupuesto a algunos sectores para disminuir gastos. “Por un lado no estás fortaleciendo ingresos, no hay una reforma fiscal. Por otro lado, tienes una presión de gastos en pensiones, en intereses de la deuda y en gastos sociales, que provoca que sea muy difícil aumentar el presupuesto en otros rubros”, lamentó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado en distintas ocasiones que México necesite una reforma fiscal para aumentar los ingresos. La política desde el sexenio anterior es recuperar dinero de los adeudos de los grandes contribuyentes para aumentar las arcas del Gobierno y aumentar la recaudación, por ejemplo, a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con Hacienda, los ingresos a julio de 2025 incrementaron 7.2 por ciento real anual, pero para la experta del CIEP, aún no es suficiente. “Podría ser una reforma a las aduanas, pero hay mucha oportunidad para una reforma fiscal y tomar mejores medidas para no tener finanzas públicas ajustadas”, dijo.

Agregó que una opción es revisar deducciones recaudatorias y estímulos fiscales. Aseguró que en este tema se ha dejado de recaudar alrededor de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que hay espacio para aprovechar.

“Tenemos impuestos a nivel local o estatal, tenencia, predial (…) Todo esto se puede fortalecer”, mencionó.

“Con este paquete económico tengo la esperanza de que se haga algún cambio fiscal que contribuya a aumentar los ingresos”, dijo Alejandra Macías.

VAN POR IMPUESTOS A BANCOS. El pasado viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que para 2026 los bancos en México ya no contarán con deducciones fiscales derivadas de sus aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), las cuales se sitúan en 35 mil millones de pesos.

En este caso, al erario público ingresarían alrededor de 10 mil millones de pesos que los bancos ya no podrán deducir y que sumarán al presupuesto nacional para el otro año.

Sin embargo, Gabriella Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, dijo a La Razón que esta medida es “insuficiente” ya que esta cifra representa 0.12 por ciento del total de los ingresos del país o 0.11 por ciento del gasto total de México.

Además, la experta dijo que esta medida podría encarecer el crédito a los usuarios de la banca mexicana, situación que obstaculiza el propio objetivo del Gobierno: incentivar el otorgamiento de préstamos para activar la economía.

Por su parte, Álvaro Vértiz, especialista en el sector financiero, desestimó un impacto negativo para los clientes de la banca nacional. Explicó que desde una perspectiva estratégica y considerando las utilidades récord que ha reportado la banca, este costo puede ser absorbido internamente sin necesidad de trasladarlo.

El Tip: Pese a múltiples señalamientos sobre la necesidad de más ingresos, el Gobierno no ha buscado realizar una reforma fiscal

“Subir comisiones o encarecer servicios tendría riesgos reputacionales importantes, por lo que veo poco probable que los bancos decidan hacerlo”, dijo.

Agregó que este cambio podría considerarse “un golpe” en el sentido de que pierden una deducción que representaba un beneficio fiscal relevante. Sin embargo, señaló que no percibe un impacto material.

Por último descartó que esta medida se extienda a otras financieras como Sofipos o Sofomes debido a que “el caso del Fobaproa-IPAB es único”.

No obstante, señaló que sí es posible que veamos nuevas presiones fiscales sobre otros actores del sistema financiero, derivadas de la necesidad del gobierno de fortalecer las fuentes de recaudación sin avanzar en una reforma fiscal integral.

Presupuesto en billones de pesos ı Foto: Imagen: La Razón