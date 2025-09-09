¿Abren los bancos el 15 de septiembre en México? Horario por Fiestas Patrias 2025

Te contamos el horario de algunas sucursales bancarias para este 15 de septiembre.

Aunque el 15 de septiembre marca el inicio de las fiestas patrias, este 2025, los bancos abrirán sus puertas al público para realizar diversas operaciones, desde pagos, depósitos, retiros, asesorías y diversos trámites.

Lo anterior, porque el 15 de septiembre no es considerado día inhábil por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que cada año publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los días que las instituciones bancarias deben suspender operaciones.

Además, la Ley Federal del Trabajo (LFT) tampoco considera como feriado oficial el 15 de septiembre, pese a que se conmemora el inicio de la Independencia de México, ocurrida hace 215 años.

¿Abren los bancos el 16 de septiembre?

No, el martes 16 de septiembre las instituciones bancarias suspenden sus operaciones con motivo de la Independencia de México; además, el artículo74 la LFT sí considera la fecha como día de descanso obligatorio.

No obstante, pese a ser día festivo, sí abrirán sus puertas al público los bancos al interior de plazas comerciales y supermercados, en los horarios tradicionales.

Toma nota: debido al cierre del resto de sucursales, los bancos que sí ofrecen servicio podrían estar saturados el 16 de septiembre

¿Cuáles son los horarios de los principales bancos en México?

Este 15 de septiembre, los horarios de los principales bancos del país se mantienen sin cambios:

BBVA : lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas

Banamex : lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas

Santander : lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, aunque varia según la oficina

Banorte : lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas

HSBC : lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas

Scotiabank : lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas

Afirme : lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas

Inbursa : lunes a viernes: 08:30 a 17:30 horas

Banco Azteca : lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas

Multiva: lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas

¿Qué otros días cierran los bancos en México?

En lo que resta del 2025, las instituciones bancarias suspenderán operaciones en, por lo menos otras cuatro ocasiones, según el calendario de días feriados de la CNBV:

2 de noviembre, Día de Muertos

18 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

12 de diciembre, por el Día del Empleado Bancario

25 de diciembre, por Navidad

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr