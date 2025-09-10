Ebrard entrega certificado a primera aeronave ligera deportiva 100% mexicana.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, entregó el certificado 001 a la aeronave ligera deportiva 100% mexicana llamada Halcón 2.1, con el que el país “vuelve a producir y levanta el vuelo”.

Durante el evento, el funcionario dijo que Halcón 2.1 nació del sueño de un grupo de mexicanos que no desistieron pese a las críticas y a que no recibieron “un centavo proveniente de apoyos o ayudas del gobierno de México”.

“Todo este desarrollo se ha hecho sin un centavo proveniente de apoyos o ayudas del gobierno de México. Lo han financiado por sí, han conseguido los recursos y han desarrollado la ingeniería hasta el día de hoy. Lo lograron, eso de por sí ya, ese mensaje rebasa el campo de la aviación, quiere decir que podemos innovar en cualquier campo, porque este es uno de los que se veía más difícil”, dijo Marcelo Ebrard.

Además, aseguró que Halcón 2.1 también marca un antes y un después para el desarrollo del país, pues en México ya se producen todas las piezas de las turbinas, cada vez hacemos aleaciones más complejas también, fuselajes y electrónica.

“Entonces, significa que a partir de hoy algo cambió. No es sólo que se haya hecho un gran diseño, sino lo que implica para todo el país. Entonces, por eso estamos aquí muy contentas, muy contentos con este desarrollo, y estoy seguro que vamos a llegar muy lejos”, agregó.

Certificado de Halcon 2.1 : innovación mexicana exitosa pic.twitter.com/XzdGWu5IOF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 10, 2025

Datos sobre el Halcón 2.1