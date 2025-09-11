China rechaza aranceles del 50% a sus autos, tras intenciones desde México

El Gobierno de China aseguró que “protegerá decididamente sus derechos e intereses” ante el plan mexicano de fijar aranceles de hasta el 50 por ciento a diversos productos importados, principalmente de Asia, entre ellos vehículos eléctricos del país asiático.

El portavoz de la Cancillería de China, Lin Jian, declaró este jueves 11 de septiembre en una rueda de prensa que su país “siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa”.

Lin aseveró que China “se opone firmemente a cualquier coerción por parte de terceros para imponer restricciones a China bajo diversos pretextos”, en referencia velada a las posibles presiones que pudiese estar ejerciendo Estados Unidos sobre su vecino para fijar gravámenes a los productos chinos.

“Esperamos que México nos acompañe en el camino de la promoción de la recuperación económica mundial y el desarrollo del comercio global”, agregó el vocero, al tiempo que reiteraba que China “se opone a toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la iniciativa busca “proteger la industria nacional frente a prácticas de ‘dumping’” y se aplicará exclusivamente a países con los que México no tiene tratados comerciales, como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

El plan arancelario, incluido en el Paquete Económico 2026 presentado este lunes a la Cámara de Diputados de México, contempla modificaciones en mil 463 fracciones arancelarias que representan el 8.6 por ciento de las importaciones totales del país, con un valor estimado de 52 mil millones de dólares.

Marcelo Ebrard igualmente explicó que actualmente el arancel a China es del 20 por ciento, y le nuevo plan ayudaría a elevar hasta el 50 por ciento el impuesto a los autos chinos.

Cabe señalar que se prevé un incremento a los aranceles de autopartes del 35 al al 50 por ciento, mientras queotras industrias, como la siderúrgica y los electrodomésticos, también se enfrentarían a nuevos impuestos en México.

