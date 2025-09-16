México emite bonos por 5 mil millones de euros para apoyar a Pemex

Torre de Pemex en la Ciudad de México.

El gobierno de México recurrió a los mercados internacionales de deuda para apoyar a Pemex. Emitió bonos por 5 mil millones de euros, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG.

La nueva oferta ayudará a la empresa a pagar una recompra de bonos lanzada a principios de este mes, que equivale a 9 mil millones de dólares y que tenían hasta finales de mes para liquidar, agregó.

La emisión consta de bonos a cuatro años por hasta 2 mil 250 millones de euros ; mil 500 millones a ocho años y mil 250 millones de euros a 12 años.

Informó que la emisión se destinará a “fines generales” del Gobierno de México y a una inyección de capital en Petróleos Mexicanos, recursos que la empresa empleará para reembolsar, rescatar y recomprar de forma parcial algunos de sus valores en circulación.

