México emitió 25,800 mdd en bonos para apoyar a Pemex

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el martes, que en lo que va de septiembre de 2025, emitió un total de 25 mil 800 millones de dólares (mdd) en mercados internacionales para apoyos financieros dirigidos a reducir las amortizaciones de deuda financiera y de mercado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un documento, señaló que el pasado 2 de septiembre, Pemex anunció la oferta de recompra de una serie de bonos, la cual fue cerrada exitosamente el 15 de septiembre del año en curso, resultando en una participación por parte del público inversionista de 12 mil millones de dólares, de los cuales 9 mil 900 mdd corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029.

“Adicionalmente, se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo”, señaló la dependencia.

Añadió que, con el fin de optimizar el balance del sector público, la SHCP anunció entre el 15 y 16 de septiembre la emisión de una canasta de bonos denominados en euros y dólares por un monto total de 13 mil 800 mdd equivalentes.

“Ambas transacciones reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento”, informó Hacienda.

Agregó que, en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035, el Gobierno de México planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales; con esto, se busca “suavizar” el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo.

Explicó que, en euros, se colocaron tres nuevas referencias a 4, 8 y 12 años, con tasas cupón de 3.500 por ciento, 4.500 por ciento y 5.125 por ciento, respectivamente por un total de 5 mil millones de euros (mde).

En dólares, se emitieron bonos a 5, 7 y 10 años, con cupones de 4.750 por ciento, 5.375 por ciento y 5.625 por ciento, respectivamente por un total de 8 mil millones de dólares.

“La alta demanda de las tres operaciones por parte de 573 inversionistas de distintas geografías, sumada al monitoreo de condiciones favorables de mercado por parte de la Secretaría de Hacienda y a una percepción internacional positiva sobre el manejo de la política fiscal y financiera del Gobierno de México”, señaló la dependencia.

Indicó que esta situación está respaldada por ocho agencias calificadoras, lo que permitió generar condiciones “muy favorables” para lograr una compresión significativa en los diferenciales de precios inicialmente ofertados: 30 puntos base (pbs) en cada una de las referencias en euros 25 puntos base (pbs) en promedio en las referencias en dólares.

Estas operaciones, afirmó, son complementarias a la emisión de las notas Pre-Capitalizadas y el fondo de inversión para Pemex, con el cual se concluye la estrategia financiera de capitalización y refinanciamiento de la empresa pública.

“La SHCP reafirma el compromiso del gobierno federal y de Pemex con una gestión fiscal responsable y prudente, en apego al Plan Anual de Financiamiento 2025 y dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión, es decir, estas emisiones se llevaron a cabo dentro del techo de endeudamiento autorizado por el Congreso, asegurando una trayectoria de deuda pública sostenible”, concluyó.

