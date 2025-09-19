Persiste vulnerabilidad económica en México

La organización no gubernamental (ONG) Signos Vitales señaló que 67 por ciento de los mexicanos aún continúa viviendo vulnerabilidad económica, pese a que el Gobierno informó sacar de la pobreza a 13 millones de ciudadanos en los últimos años.

En la presentación de su reporte “Fracturas en los motores de la movilidad social en México”, se dio a conocer que la “debilidad institucional” que persiste en centros de salud “agrava” el panorama de los mexicanos que menos recursos perciben.

“La eliminación de programas, el debilitamiento de instituciones públicas y la falta de justicia reducen la capacidad del Estado para otorgar derechos y oportunidades a todos los mexicanos”, indicó.

Pese a los señalamientos, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que esta situación no es culpa de la administración de Andrés Manuel López Obrador ni de Claudia Sheinbaum, sino que son problemas de fondo que han persistido en México por muchos años.

“Los problemas los heredan algunos mandatarios que suben al poder”, comentó durante el evento.

Sin embargo, sostuvo que a los Gobiernos hay que juzgarlos por cómo atienden los problemas heredados, los cuales se pueden profundizar, resolver o “dejar igual”.

En este sentido, la experta dijo que en el tema de la educación, México no ha hecho nada al respecto y que se ha incrementado la deserción y el rezago educativo.

“Son peores los libros de texto, la prueba esta en el presupuesto, las prioridades del Gobierno se revelan en el presupuesto y las prioridades del Gobierno no están en la educación”, refirió.

Abundó en que reducir la pobreza no es ampliar las oportunidades para los mexicanos. Carlos Mancera, experto en educación y que también participó en la conferencia, lamentó que el Gobierno mexicano destine dinero a las familias a través de becas en lugar de invertirlo directamente en el sector educativo nacional. “Partes de esas becas llegan a familias que no las necesitan”, mencionó.

Por su parte, Enrique Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo de la ONG, explicó que además de la educación y la salud en el país, existen factores como la migración, gobernanza, la criminalidad e inseguridad han impactado en la movilidad social del país.

HALLAZGOS EN EL REPORTE. En el mencionado reporte se detalló que sólo 9.0 por ciento de quienes tienen padres con primaria, alcanzan estudios profesionales, mientras que la mitad de quienes nacen en el estrato social más bajo de ingresos permanece ahí toda su vida

”Un 51 por ciento de las mujeres nacidas en hogares pobres no logra salir de la pobreza”, indicó el estudio.

De igual forma, el análisis señaló que 67 de cada 100 personas viven en pobreza o vulnerabilidad, así como que más de 62 millones de mexicanos no tienen seguridad social y 44 millones carecen de servicios de salud.

“El crecimiento económico entre 2018 y 2024 fue de apenas 0.86 por ciento anual, el más bajo en 30 años”, señaló.

Por último, alertó que sin intervenciones profundas en sectores como educación, economía y reducción de desigualdades, la inequidad seguirá aumentando y limitará el desarrollo del país.