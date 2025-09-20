Aeropuerto de Colima obtiene categoría internacional

La internacionalización del Aeropuerto de Colima abre nuevas puertas al turismo, el comercio y la conectividad global.

El Grupo Aeroportuario Marina dio a conocer que a partir del 18 de septiembre el Aeropuerto “Miguel de la Madrid Hurtado” en Colima fue reconocido oficialmente como Aeropuerto Internacional, tras cumplir con los requisitos de infraestructura, señalización, equipos y servicios establecidos en la normatividad vigente.

El nuevo estatus fue formalizado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que otorga a esta terminal la facultad de recibir y despachar aeronaves mexicanas y extranjeras, permitiendo operaciones de entrada y salida del país.

La internacionalización de la terminal responde al incremento de la movilidad aérea en la entidad y, de acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, consolida a Colima como un destino “atractivo y competitivo en el panorama nacional e internacional”.

El organismo subrayó que este avance fortalece la infraestructura aeroportuaria como motor del desarrollo económico, turístico y social, y refrendó su compromiso con el sistema aeroportuario nacional y con la conectividad.

La administración estatal que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno Silva reafirma su compromiso de seguir trabajando en proyectos de infraestructura que garanticen más crecimiento, desarrollo y bienestar para todas y todos los colimenses.

¿Qué significa que un aeropuerto sea internacional?

Un aeropuerto internacional es aquel que está habilitado para operar vuelos entre diferentes países, lo que implica que cuenta con las instalaciones y servicios necesarios para gestionar pasajeros y mercancías que cruzan fronteras.

Esta categoría permite al aeropuerto recibir vuelos internacionales y realizar procedimientos de inmigración, aduanas y sanidad.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la categoría internacional?

Para que un aeropuerto sea reconocido como internacional, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades aeronáuticas nacionales e internacionales:

Instalaciones de control migratorio y aduanero : Debe contar con áreas específicas para el control de pasaportes, inspección de equipaje y declaración de aduanas.

Cumplimiento de normativas internacionales : Debe adherirse a las regulaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y otros organismos pertinentes.

Infraestructura adecuada : Dispone de pistas, terminales y equipos que cumplen con los estándares internacionales de seguridad y operatividad.

Autorización gubernamental: Debe recibir la designación oficial por parte de la autoridad aeronáutica nacional, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en México.

¿Qué importancia tiene conseguir la categoría internacional?

Obtener esta categoría permite al aeropuerto:

Atraer vuelos internacionales , lo que incrementa la conectividad y el turismo.

Fomentar el desarrollo económico al facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera.

Mejorar la competitividad al ofrecer servicios que cumplen con estándares globales.

