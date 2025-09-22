Advierten el riesgo vial por bicis eléctricas

Un hombre circula por la calle de Génova, en febrero.

El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolás Alberto Rosales Pallares, consideró importante la propuesta de regular las bicicletas y scooters eléctricos, pues, consideró, podrían convertirse en un problema vial.

El experto explicó a La Razón que, actualmente, los conductores de los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) suelen hacer recorridos cortos entre calles, pero podrían comenzar a hacer trayectos más largos en vías de alta velocidad.

El Tip: Los vehículos eléctricos que no rebasen los 25 kilómetros por hora podrán compartir la ciclovía junto con los bikers.

“Este tipo de transporte es un tipo de transporte barrial o zonal, pero la experiencia nos dice que estos van a empezar a sus recorridos por más y más distancias convirtiéndose en un problema también para la convivencia y la seguridad vial en el espacio público.

“No dimensionan (los conductores) el riesgo que tienen en su seguridad, porque van sin ningún tipo de protección, van en carriles en sentido contrario o en carriles de transporte público y eso incrementa la posibilidad de siniestros viales”, mencionó.

Este diario ha documentado que hay conductores de Vemepe que circulan en vías rápidas como en Tlalpan, Melchor Ocampo, Tezontle y Reforma, entre otras; además, hay quienes conducen en vías cerradas a los peatones como el corredor Francisco I. Madero y la calle de Génova.

2 categorías de vehículos motorizados eléctricos se establecieron en la ley

58 legisladores del Congreso capitalino votaron a favor de la regulación

El pasado 15 de agosto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, de manera unánime, la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para la regulación de los Vemepe, que incluye que los conductores tengan licencia de conducir específica, placas, tarjeta de circulación, casco y chaleco reflectante.

Además, entre las medidas avaladas están que estos vehículos eléctricos no podrán circular sobre banquetas, ciclovías ni carriles exclusivos del transporte público; asimismo, que aquellos que superen los 25 kilómetros por hora tendrán que circular por la calle como todas las motos y autos.

Rosales Pallares destacó la importancia de la iniciativa y de la regulación, ya que, actualmente, se desconoce el número de vehículos que circulan en la capital, lo cual también sirve para la identificación de empresas que se dedican a comercializar estos vehículos.

“Un tema importante es que no tenemos muy claro cuántos (vehículos) hay, porque no se venden en distribuidores, sino en tiendas o comercios comunes y corrientes. No tenemos ni idea de cuántas unidades hay circulando en la Ciudad de México”, mencionó.

El presidente de la AMTM mencionó que los Vemepe han tenido popularidad entre la población, porque, además de ser baratos, la gente puede trasladarse de manera rápida a sitios que están cerca entre sí; también, por el bajo costo de mantenimiento, y porque es más barato que viajar en transporte público de mala calidad.

De acuerdo con Rosales Pallares, es importante que los conductores de este tipo de transporte eléctrico se informen y mantengan las medidas de protección al conducir, pues de no hacerlo su vida, así como la de otras personas, está en riesgo.

“Así como lo hemos hecho con los motociclistas y con los ciclistas, también hay que hacerle ver al usuario de este medio de transporte (eléctrico) que debe tener cuidado y protección, como usar casco de motociclista por las velocidades que alcanzan”, dijo.