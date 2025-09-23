AMS respalda a CNBV y afirma cooperar en el proceso de pago a ahorradores de Came

La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS, antes Amsofipo) afirmó que respalda la decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la revocación de la licencia al Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), así como de la próxima liquidación de la financiera.

Además, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades financieras para entregar los recursos del fondo de protección (Prosofipo) a los ahorradores afectados, que es de 213 mil pesos por cliente.

“La AMS ratifica su respaldo a esta decisión, con el objetivo de iniciar el proceso de entrega de los recursos a los ahorradores, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular”, informó.

Añadió que serán respetuosos de los tiempos y el proceso que las autoridades definan para el pago a los ahorradores afectados.

Anteriormente, la presidenta del organismo, Marlene Garayzar, dijo que desde la AMS buscan recuperar la confianza que Came dañó tras su paro de operaciones en abril pasado.

Cabe señalar que esta Sofipo fue señalada de supuesto fraude institucional. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aún investiga a la entidad, así como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Pese a este hecho, que en su momento Garayzar calificó como “aislado”, la AMS señaló que en los años recientes las Sofipos han evolucionado para brindar un mejor servicio a quienes confían en ellas para pedir un crédito, invertir su dinero o contratar algún producto de protección.

“Este esfuerzo se refleja en la solidez del sector que actualmente cuenta con 33 sociedades autorizadas, que juntas suman más de 215 mil millones de pesos en activos y más de 28.6 millones de clientes”, indicó.

Además, detalló que con cifras a julio de 2025, el Índice de Capitalización (NICAP) fue de 212.81 por ciento, muy por encima del 131 por ciento que solicitan las instituciones regulatorias.

“Es importante resaltar que el 100% de las sociedades adscritas a esta asociación se encuentran en nivel 1 de la categoría de capitalización”, agregó.

Además, apuntó que la figura de Sofipo sigue siendo atractiva en el sistema financiero mexicano y prueba de ello son las solicitudes para obtener una licencia y operar bajo las leyes vigentes y la supervisión de las autoridades.

“En AMS reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y la protección a los clientes de las Sofipos, quienes confían en la figura para acceder a servicios financieros de calidad y a la medida de sus necesidades”, explicó.

Asimismo, exhortó a los clientes de las Sofipos a mantenerse atentos a la información que trimestralmente las autoridades publican sobre las instituciones financieras, ya que es su derecho conocer el estado financiero de la institución donde depositan sus recursos. “Trabajamos para seguir siendo actor clave en la inclusión financiera, para que más mexicanos cuenten con acceso a servicios financieros de calidad”, concluyó.

Sin embargo, hay ahorradores de Came que aún están inconformes con la situación. De acuerdo con testimonios recabados por La Razón, hay quienes no solicitarán el pago del Prosofipo, ya que éste sólo les entregaría una parte de todos sus ahorros, hay quienes tenían más de un millón de pesos en las arcas de Came.

Además, de acuerdo con Edna Ávila, una de las representantes de los ahorradores, la CNBV se está “lavando las manos” al sólo declarar la liquidación y no abundar en la investigación del fraude.

