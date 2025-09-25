¿Cuál es el límite de transferencia para 2025? Esto es lo que sabemos del MTU

A partir del primero de octubre las transferencias bancarias serán diferentes, pues ahora existirá un límite en la cantidad de dinero que podrás transferir de una cuenta a otra.

El MTU es el Monto Transaccional de Usuario, este nuevo mecanismo bancario es un límite máximo de dinero que puedes utilizar en tu banca móvil, no sólo para realizar transferencias en tu teléfono, sino también para transacciones por medio de internet y por teléfono.

Esta medida será aplicada con la finalidad de que el banco pueda detectar movimientos inusuales en tu cuenta, y en caso de no establecer tu MTU máximo el 30 de septiembre el banco lo asignará de manera automática.

El MTU comenzará a aplicarse a partir del primero de octubre ı Foto: Especial

¿Cuánto dinero se puede transferir de una cuenta a otra en 2025?

De acuerdo con las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el MTU que puede asignar de manera automática la institución bancaria a los usuarios es de 500 Unidades de Inversión (UDIS).

Este límite se aplicará de manera diaria, y equivale a 12 mil 800 pesos, de acuerdo con el valor actual según la cotización del Banco de México.

Si bien este límite será aplicable a partir del primero de octubre, será obligatorio a partir del primero de enero del próximo año, por lo que las cuentas bancarias que se encuentren activas, sin importar la institución, deberán tener el MTU establecido.

Si estableciste un MTU y requieres transferir más dinero puedes modificar este límite siempre que lo necesites.

En caso de requerir realizar una transacción mayor a la establecida en tu MTU podrás hacerlo, pero esto requerirá una validación, lo cual podría representar una gran desventaja ante emergencias.

¿Cómo activar el MTU en la app del banco?

La activación y modificación del MTU se realiza en la aplicación móvil de tu institución bancaria. Esta configuración es distinta en cada uno de los bancos, ya que todas las aplicaciones son diferentes.

En la mayoría de los casos, basta con abrir tu aplicación del banco y buscar el menú principal, después debes dirigirte al apartado de configuración y buscar la opción que diga límite de operaciones, límite de débito o límite de tarjeta.

El MTU funciona como una medida de protección para las transacciones que se realizan desde tu aplicación móvil, ya que si requieres realizar una transacción mayor a la que regularmente haces, tu banco te pedirá una autenticación adicional.