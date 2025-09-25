‘Es muy buena noticia’, Sheinbaum celebra venta de Banamex a Chico Pardo

La adquisición de Banamex por parte del empresario Fernando Chico Pardo fue considerada una muy buena noticia por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este miércoles se anunció la venta de 25 por ciento de la institución bancaria al actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste, quien se estima pagará un monto superior a 42 mil millones de pesos.

La mandataria se refirió a Chico Pardo como un empresario que cuenta con buena imagen y destacó que antes de que se anunciara la venta, se le informó directamente.

Sheinbaum celebró el acuerdo de Citi para que Banamex regrese a manos de un empresario mexicano. Señaló que fue informada previamente y consideró la transacción legal como una gran noticia para el país. pic.twitter.com/IaYTcmKcTI — Mexiquense (@MexiquenseTV) September 25, 2025

También destacó que esta operación significará el regreso de Banamex al sector mexicano y por medio de un proceso legal.

“Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran de lo que iban a anunciar al otro día. Entonces regresa de un empresario panameño regresa una empresario mexicano, en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una muy buena es una buena noticia”, dijo.

Por su parte, Fernando Chico Pardo afirmó el miércoles que él y su familia se encuentran “muy comprometidos y contentos” de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor.

Enfatizó que creen que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con su firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial.

LMCT