Destaca Chico Pardo confianza en CSP en apuesta por Banamex

La confianza en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como en su proyecto de país fue lo que hizo que Fernando Chico Pardo se hiciera del 25 por ciento de las acciones de Banamex por un monto de 42 mil millones de pesos, con lo que se convierte en el mayor accionista y quien descartó incrementar su participación hacia adelante.

Al asegurar que se trata de una inversión personal, Chico Pardo aseguró que “estoy haciendo una inversión personal muy relevante y mucho me animó la confianza que tengo en el Gobierno, Gobierno de la Presidenta y en su proyecto de país. Yo he sido muy exitoso invirtiendo en México. Les recomiendo a todos hagan lo mismo”.

El Dato: Banamex es el cuarto banco más importante del país en cuanto al tamaño de activos, con un saldo de 253.7 mil mdp y cuenta con 23 millones de clientes.

Este miércoles se dio a conocer que Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) adquirirá una cuarta parte del negocio de Banamex, con lo que se convertirá en el socio mayoritario luego de que se concrete la acción a mediados del próximo año, cuando concluyan las acciones regulatorias.

El directivo destacó además que, a diferencia de la administración pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no fijó ninguna condición para la operación, y es que es importante recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado que en la compra de esta institución se procurara mantenerla en manos mexicanas, que no se despidiera a nadie, que fuera un grupo o inversionista que pagara impuestos y que el acervo cultural se quedara en el país, lo cual, de manera general sucederá.

En el encuentro con medios, Chico Pardo añadió que se siente muy orgulloso de encabezar esta transacción con la cual se reconoce la gran responsabilidad que tiene el regresar el Banco Nacional de México a manos mexicanas.

520 millones de acciones fueron las adquiridas por Chico Pardo

“A lo largo de más de cinco décadas siempre he mantenido la confianza en México y nunca he dejado de invertir en el país. Yo siempre he creído que es la mejor opción de inversión por sus grandes posibilidades, pero sobre todo por su gente”, explicó.

Quien fungirá como presidente del Consejo de Administración al término del proceso regulatorio, también sostuvo que no piensa en incrementar su participación de ese 25 por ciento del negocio.

En este sentido, Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, refirió que en los próximos meses considerarán la venta del 75 por ciento restante a otros inversionistas, que aseguró, son inversionistas minoritarios, ya que Fernando Chico Pardo es el accionista de referencia.

“En los próximos meses consideraremos la venta adicional a otros inversionistas, pero son inversionistas muy minoritarios, el accionista de referencia es Fernando, y eso sucederá, repito, en los próximos meses”, dijo.

El Tip: Fernando Chico Pardo será nombrado como presidente del Consejo de Administración de Grupo financiero, al término del proceso regulatorio.

Por su parte, Manuel Romo, director general de Banamex, explicó que independientemente de esta operación la institución financiera continuará invirtiendo conforme a su cronograma y recordó que actualmente el banco está erogando más de 500 millones de dólares en innovación tecnológica para las plataformas digitales, experiencias y prevención de fraude, lo cual se suma a la estrategia que tiene en sucursales en donde buscan transformar el servicio al cliente.

“Al equipo de Banamex, en este momento, nos toca seguir enfocados en la ejecución de nuestra estrategia y trabajar diariamente para dar la mejor experiencia financiera, siempre obsesionados por el cliente a todos y cada uno de ellos, para que podamos seguir creciendo como ahora a doble dígito nuestros negocios y rebasar y seguir ganando participación de mercado”, dijo Manuel Romo.

Chico Pardo sostuvo que durante su gestión también buscará incursionar en negocios positivos, “hay muchas áreas en donde no se está participando hoy y se debe regresar a esas áreas”.

Romo concluyó mencionando que la senda de crecimiento que ha tomado el banco desde hace años continúa con crecimientos de doble dígito en sus principales líneas de negocio, además de enfocarse en recuperar la participación de mercado.

CSP CELEBRA LA NOTICIA. Más temprano la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la adquisición de Banamex por parte de Fernando Chico Pardo es una muy buena noticia ya que el empresario cuenta con una buena imagen y destacó que antes de que se anunciara la venta, se le informó directamente a ella.

También destacó que esta operación significará el regreso de Banamex al sector mexicano y a través de un proceso legal.

“Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran de lo que iban a anunciar al otro día. Entonces regresa de un empresario panameño regresa una empresario mexicano, en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento. Yo considero que es una muy buena, una buena noticia”, dijo.

OBLIGACIÓN MORAL. Por otra parte, Torres Cantú, explicó que el banco estadounidense pagará, al término de la operación los impuestos que se tengan que saldar.

“Citi va a pagar los impuestos que se correspondan de acuerdo a la ley, una vez que se concrete la transacción; que otra vez como repetimos es sujeto a aprobaciones regulatorias, para la segunda mitad del 2026 y será estrictamente de acuerdo de acuerdo a la ley”, aclaró.

Por su parte, Fernando Chico Pardo señaló que pagar impuestos en una obligación la cual se extiende a ser una obligación moral. “Pagar impuestos es una obligación hasta moral, se tiene que pagar lo que dice la ley que hay que pagar y no evadir un sólo centavo...”, aseveró.