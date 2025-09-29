En agosto, población ocupada disminuye, pero tasa de informalidad aumenta

En el octavo mes del año, la Población Ocupada (PO) se situó en 59 millones 499 mil 384 personas, es decir, registró un descenso anual de 200 mil 835 personas; sector primario y secundario con más afectaciones.

No obstante, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL1) se ubicó en 54.8 por ciento de la PO, un incremento de 0.5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La población ocupada según el sexo mostró que en el mes de referencia hubo 24 millones 263 mil 352 mujeres, lo que se tradujo en un incremento de 41 mil 480 personas; mientras que 35 millones 236 mil 032 fueron hombres ocupados, pero significó un descenso de 242 mil 315 personas.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar esta semana Este es el precio del dólar HOY lunes 29 de septiembre de 2025

De acuerdo con el Inegi la PO “se refiere a la población que durante la semana de referencia realizó alguna actividad económica durante al menos una hora. Incluye a las y los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo laboral con este, así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario”.

La Población Ocupada, en agosto de este año, tuvo una reducción de 200 mil 835 personas y se explicó por una caída en el número de trabajadores del sector primario y también del secundario; no obstante, en el terciario las personas con empleo aumentaron.

En el sector primario o aquel relacionado con las actividades agropecuarias se tuvo un decremento de 524 mil 313 personas, pues en agosto de 2024 hubo 6 millones 823 mil 606 personas y para 2025 sólo 6 millones 299 mil 293 personas.

Por su parte, en el sector secundario disminuyeron 110 mil 573 personas, explicado principalmente por la baja en personal del sector de la construcción de 104 mil 642 personas; industria extractiva y de la electricidad con 15 mil 111 personas; no obstante, las empleadas en la industria manufacturera aumentaron a 9 mil 180 personas.

A su vez, las personas que laboraron en el sector terciario o de los servicios aumentaron su participación por un aumento en Comercio, con 163 mil 216; Restaurantes y servicios de alojamiento, 76 mil 245; Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, 302 mil 526; Servicios sociales, 40 mil 785; Servicios diversos, 17 mil 846; Gobierno y organismos internacionales, 5 mil 612; sin embargo, se registró una caída en las Servicios profesionales, financieros y corporativos y en “No especificado” de 120 mil 832 y 51 mil 347 personas, respectivamente.

Asimismo, el aumento de la población ocupada en la informalidad laboral fue de alrededor de 200 mil trabajadores, pues en agosto del año pasado hubo 32.4 millones y para este año se ubicó en 32.6 millones de personas.

La población ocupada en el sector informal se incrementó en agosto del año en curso, ya que en 2024 se situó en 16.9 millones de personas y este año ascendió a 17.6 millones de personas, lo que representó 29.6 por ciento de la población ocupada.

“La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan. También contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. Se incluyen —además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal— otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas”, señaló el instituto de estadística.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR