Grupo Carso firma contrato con Pemex para perforación de 32 pozos en Campo Ixachi

Grupo Carso, a través de dos de sus subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA NRG 1, firmó un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) para la perforación de 32 pozos en el Campo Ixachi, en Veracruz. La petrolera mexicana realizará un pago de mil 991 millones de dólares dividido en 21 pagos mensuales a partir de enero de 2027. Se prevé que para esa fecha ya se tengan 12 pozos en producción.

“De perforarse los 32 pozos, el monto máximo del Contrato es la cantidad de mil 991 millones de dólares, incluyendo su financiamiento, monto que será menor en caso de perforarse menos pozos, manteniendo la misma fórmula de financiamiento. La fuente y mecanismo de pago del Contrato será a través de los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación ”, indicó la compañía.

Además, se espera que la perforación concluya en los siguientes tres años, y se espera que “contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas”.

De acuerdo con Grupo Carso, el Campo Ixachi forma parte de la Asignación de Pemex AE-0032-6M-Joachin-02, y es considerado uno de los campos terrestres de mayor importancia de México , su producción diaria asciende a 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, que equivale a alrededor de 236 mil barriles diarios de petróleo.

Hasta ahora se han realizado 28 perforaciones a una profundidad de 7.6 kilómetros, y tanto GSM Bronco y MX DLTA NRG 1 han participado en las acciones.

Asimismo, se señaló que estas subsidiarias cuentan con mas de 18 años de experiencia y tienen un inventario de 19 equipos para perforaciones terrestre de distintas dimensiones y tres equipos para perforación marina, un Jack Up y dos semi sumergibles de última generación.

“La experiencia de estas subsidiarias de Grupo Carso incluye perforación de pozos en campos estratégicos tales como Quesqui e Ixachi, a través de contratos de servicios con Pemex en los cuales hay saldos sustanciales pendientes de cobro por trabajos ya ejecutados”, indicó la firma.

cehr