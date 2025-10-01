CCE y Concamin respaldan Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Al reconocer su relevancia para garantizar el acceso al agua y asegurar su manejo responsable, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) respaldaron la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para reformar la Ley de Aguas Nacional que este miércoles envió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Diputados.

El sector industrial indicó que acompaña la creación de un Registro Nacional del Agua y la prohibición de la transferencia de concesiones entre particulares, que considera “pasos firmes hacia una gestión más ordenada y equitativa” del recurso.

No obstante, señaló relevante contar con sanciones “más estrictas” contra responsables de delitos hídricos, un marco jurídico y “reglas claras” para el otorgamiento y prórroga de concesiones, a fin de “inhibir prácticas indebidas y garantizar el acceso al agua bajo principios de justicia y sustentabilidad”.

“El sector empresarial reitera su disposición de trabajar en coordinación con el Gobierno de México para que esta reforma consolide una nueva cultura del agua, que asegure el desarrollo económico, social y ambiental del país. Estamos convencidos de que un uso responsable y eficiente del recurso hídrico será clave para generar empleos, impulsar la competitividad industrial y garantizar bienestar para las generaciones presentes y futuras", concluyó.

