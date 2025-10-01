Deuda pública repunta en 4.8% entre enero y agosto

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la deuda pública total se elevó 4.8 por ciento en el acumulado de enero a agosto de 2025, al pasar de 16.660 billones de pesos en los primeros ocho meses del año pasado, a 18.131.8 billones de pesos este año, así lo consignó en el Informe de finanzas y deuda pública correspondiente a agosto de 2025.

En el documento, la Secretaría de Hacienda afirmó que las finanzas públicas mantuvieron “una posición sólida”, en línea con las metas aprobadas para el cierre del año, pese al incremento en el nivel de endeudamiento.

El Dato: En los primeros ocho meses de este año, los ingresos del Gobierno federal incrementaron 8.4 por ciento real anual.

Puntualizó que la deuda neta del Gobierno federal se ubicó en 44.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se situó en 49.5 por ciento del PIB, por debajo del 51.3 por ciento registrado al cierre de 2024. Por su parte, la deuda neta del Sector Público Federal fue de 50.2 por ciento del PIB.

TE RECOMENDAMOS: Se reunirán hoy con autoridades Protestan afectados de Came ante la Fiscalía

Hacienda destacó que el aumento de la deuda pública ocurrió en un contexto de mayores ingresos y “una gestión responsable del gasto público”.

Sostuvo que entre enero y agosto, el gasto público total se redujo 3.6 por ciento real anual; sin embargo, la dependencia subrayó que el gasto en inversión física alcanzó 510 mil millones de pesos y que los recursos destinados a educación y protección social crecieron 2 y 5.8 por ciento real anual, respectivamente.

También reportó que el déficit presupuestario acumulado fue de 581 mil millones de pesos y que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se situaron en 710 mil mdp, niveles que, según la SHCP, se mantienen dentro de los techos aprobados por el Congreso.

Sobre la composición del pasivo, el informe consignó que 84.0 por ciento de la deuda neta corresponde a deuda interna y de dicha cifra un 80.2 por ciento fue contratada a tasa fija y con vencimientos a largo plazo, un rasgo que, según Hacienda, contribuye a la sostenibilidad de la trayectoria de la deuda.

La SHCP subrayó además que en agosto no se llevaron a cabo operaciones de financiamiento y que las colocaciones ejecutadas en meses previos permanecen alineadas al Programa Anual de Financiamiento y a los techos de endeudamiento autorizados.

INGRESOS AUMENTAN. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que los ingresos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) creció 6.9 por ciento; es decir, 60 mil millones de pesos arriba de la meta; los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentaron 6.2 por ciento; es decir, alrededor de 46 mil millones, los ingresos no tributarios aumentaron 15.5 por ciento y superaron en 43 mil millones; los ingresos por importaciones subieron 24.5 por ciento.

La dependencia atribuyó el dinamismo de los recursos a un aumento de 8.4 por ciento real anual en los ingresos del gobierno federal entre enero y agosto, impulsado por una recaudación tributaria que creció 6.5 por ciento real anual.