Venta Nocturna Liverpool 2025: Promociones, descuentos y cuándo empieza

La Venta Nocturna de Liverpool está cerca, y este periodo de promociones y descuentos exclusivos estarán disponibles en varias categorías que se encuentran en esta tienda departamental.

La Venta Nocturna está disponible en cuatro ocasiones al año:

En mayo, para que puedan encontrar el regalo para el día de las madres durante el primer fin de seman de mayo, las promociones incluyen accesorios, moda, electrónica y otros. En junio, para que puedan comprar el regalo del día del padre en el segundo fin de semana del mes, las promociones incluyen varios artículos de la tienda. En octubre, por su aniversario dan descuentos durante el primer fin de semana del mes, las promociones incluyen casi todas las secciones de la tienda. En diciembre, por las festividades navideñas para que puedas adquirir los regalos de intercambio el primer fin de semana de diciembe, las promociones incluyen varias secciones durante la última Venta Nocturna del año.

Venta Nocturna Liverpool ı Foto: Especial La Razón

¿Cuándo empieza la Venta Nocturna de Liverpool?

En esta ocasión, la Venta Nocturna de Liverpool será del 3 al 5 de octubre, con los que puedes comprar en su tienda física o en línea y recoger en la tienda con devoluciones sin condiciones.

Estas promociones estarán disponibles durante todo el día en su tienda digital, mientras que en tienda física puedes adquirirlas durante su horario de atención habitual, de 11:00 a 21:00 horas.

Durante la Venta Nocturna de Liverpool puedes pagar con la tarjeta de la tienda, tarjetas de crédito o tarjetas de débito bancarias, pero también puedes realizar tu pago con otros métodos:

PayPal

Tienda Waldo’s

Farmacias del Ahorro

7 Eleven

Farmacia Benavides

SPEI

¿Qué promociones hay en la Venta Nocturna Liverpool?

Durante la Venta Nocturna Liverpool podrás encontrar descuentos exlusivos de estos tres días, y al tratarse de la Nocturna por su aniversario, las promociones están disponibles en casi todos los departamentos de la tienda.

Entre estos podrás encontrar una gran variedad de marcas en ropa, calnzado, línea blanca, accesorios, electrónica, muebles, hogar, etc.

Además de los decuentos que estarán disponibles en su tienda física y su tienda virtual del 2 al 5 de octubre, también podrás recibir un descuento adicional del 5 por ciento en tu primer compra en la tienda Liverpool Pocket, que es la app de la tienda.

Para obtener este descuento adicional en tu primer cuenta debes descargar la app Liverpool Pocket en tu dispositivo móvil, y utilizar el código POCKETMENOS5 al realizar el pago de tu primer compra.

Si aún no tramitas la tarjeta departamental de Liverpool, puedes aprovechar para hacerlo y ocuparla durante esta temporada de descuentos, pues te otorgarán 10 por ciento de descuento en tu primer compra.