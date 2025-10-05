CCE reconoce preocupación por retroactividad en reforma a la Ley de Amparo

Desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reconoció que la aplicación retroactiva de los cambios correspondientes a la reforma a la Ley de Amparo, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, son motivo de preocupación entre el sector privado.

Entrevistado este domingo al asistir a la presentación del informe presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente del organismo empresarial, Francisco Cervantes Díaz, afirmó que la reserva que el Senado de la República metió al proyecto de último momento sí generó inquietud, pero mencionó que esto ya ha sido abordado tanto por la mandataria federal y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quienes se han pronunciado por dar marcha atrás al apartado que generó la polémica .

-¿Hay inquietud en el empresariado por esta Ley de Amparo?, se le preguntó.

-“Había ciertas… sobre todo, en la parte de retroactividad, que la Presidenta lo dijo y también Ricardo Monreal hizo un comentario, ¿no? Esas eran parte de las inquietudes, la retroactividad, porque en la Constitución viene”, declaró.

En otro punto, Francisco Cervantes opinó que un tema al que el gobierno habrá de “pisar el acelerador” es en la infraestructura.

En cuanto al primer año de gobierno de Sheinbaum, comentó que la mandataria ha conducido “con mucha visión” la política económica, sobre todo por haber puesto en marcha el plan “Hecho en México”.

Diputados suprimirán retroactividad en reforma de Ley Amparo: Monreal

Paralelamente, Ricardo Monreal, aseguró que la aplicación retroactiva de la reforma a la Ley de Amparo será suprimida en la Cámara de Diputados.

La semana pasada, Morena en el Senado presentó una reserva para incluir un artículo transitorio que daba pie a que los cambios a dicha ley sean retroactivos, lo que haría que sean aplicables a los amparos que están en curso.

Ahora que el dictamen pasará a la Cámara de Diputados para su revisión, Monreal afirmó que una vez que el documento se turne a la Comisión de Justicia, esta dará marcha atrás al cambio de retroactividad.

Comentó que el dictamen aún no llega a San Lázaro, pero esperara a que el Senado lo remita la próxima semana para iniciar con la revisión.

“Yo espero que llegue. Debió haber llegado el jueves, pero yo respeto los tiempos del Senado. Espero que entre lunes y martes, porque nosotros tenemos que darle lectura a la sesión plenaria que es martes a viernes”, dijo.

