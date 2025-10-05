Lotería Nacional celebra la historia de Tlaxcala a 500 años de su fundación

Autoridades develaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2859, un homenaje a la identidad y a la historia de la Ciudad de Tlaxcala.

La Lotería Nacional, como entidad que ha sido testigo y parte de la historia del país, se suma a la visión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y trabaja en territorio para acercarse y seguir siendo una institución del pueblo de México; por ello, con el Sorteo Superior No. 2859, rindió homenaje a los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala. ¡Sin Tlaxcala no hay México!

En el marco de los festejos realizados en la capital tlaxcalteca, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros; la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez, y el presidente municipal de la Ciudad de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, celebraron cinco siglos de preservar las raíces y mantener el compromiso de visión al futuro.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, celebra los 500 años de Tlaxcala junto a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. ı Foto: Lotenal

Desde el Teatro Xicohténcatl, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que la entidad se suma a la conmemoración de 500 años de historia de Tlaxcala, tierra hermana de Puebla y cuna de la nación, raíz de la historia y donde nació México. "Aquí se fundó la primera república indígena reconocida por la corona española y comenzó el mestizaje, esa unión de sangres, lenguas y visiones que dio origen a nuestra identidad“, afirmó.

La directora resaltó el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar por honrar este aniversario, que es de carácter nacional, porque recuerda que lo que nació en suelo tlaxcalteca se vive en las tradiciones, en la cultura y en la identidad de millones y “celebrar este legado es celebrar a México entero“.

El Teatro Xicohténcatl fue sede del evento, donde se entregó un Premio Mayor de 17 millones de pesos. ı Foto: Lotenal

“Estamos aquí siguiendo el liderazgo de nuestra primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos recuerda que no hay justicia social sin justicia histórica“, dijo, al comentar que a unos días de cumplir el primer año de su gobierno, ha reafirmado que transformar a México también es reconciliar la historia y hacer de ella un motor de dignidad e igualdad.

Frente a los más de 200 invitados, entre quien estaba el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, Olivia Salomón subrayó que bajo la convicción de menos escritorio y más territorio, la Lotería Nacional acompaña los 500 años de la Ciudad de Tlaxcala y rinde homenaje a este origen vivo de la nación, porque cada sorteo es un acto de justicia histórica y un recordatorio de que México se construye honrando a quienes lo hicieron posible.

El billete del sorteo superior, que representa cinco siglos de memoria tlaxcalteca, viajó por todo el país. ı Foto: Lotenal

“Es más que un sorteo, es un homenaje que viajó por todo el país llevando consigo cinco siglos de memoria. Cada uno de los 2 millones 400 mil cachitos que se emitieron honró a esta ciudad que supo transformar la resistencia en identidad; y cada billete se convirtió en símbolo de orgullo colectivo, porque Tlaxcala es patrimonio de todo México“, apuntó.

Así, Olivia Salomón envío sus deseos de suerte a todas las familias y recordó que el verdadero premio se encuentra en compartir un legado que inspira y engrandece a la nación entera, cerrando su mensaje con una cita del himno del Estado, "Sea en su gloria, guerreros tlaxcaltecas, nuestro esfuerzo, trabajo, ¡y nuestra fe!“, concluyó.

Previo al campanazo inicial, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó la importancia de este homenaje que proyecta a nivel nacional la historia y la identidad del estado.

Señaló que el billete conmemorativo constituye una evidencia tangible de la narrativa colectiva de Tlaxcala, pues cada ejemplar llevará consigo la memoria de un pueblo que ha forjado su presente a partir de la herencia de sus pueblos originarios, su legado colonial y la vida cotidiana de las mujeres y hombres que lo habitan.

“El billete conmemorativo de la Lotería Nacional que hoy presentamos es una nueva evidencia que lleva impresa nuestra narración colectiva. En cada trazo cuenta una historia que viajará por todo México, y que recordará al país que Tlaxcala es raíz, es identidad y es futuro”, subrayó Cuéllar Cisneros.

La mandataria estatal aseguró que este billete conmemorativo representa memoria y horizonte: “Memoria por reconocer la riqueza cultural, artística e histórica del estado, y horizonte, porque inspira turismo, economía y orgullo de identidad”. “Yo espero que cada vez que alguien lo tenga en sus manos recuerde que Tlaxcala es un pueblo fuerte y que sin Tlaxcala no hay México”, dijo.

El evento contó con la presencia de la secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Villeda, entre otros miembros del gabinete e invitados especiales.

RESULTADOS DEL SORTEO

“Hoy entregamos un Premio Mayor de 17 millones de pesos y una bolsa total de 51 millones en premios, que son también un símbolo de fortuna compartida y esperanza para miles de familias”, sostuvo Olivia Salomón.

El Sorteo Superior No. 2859 contó con un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 05170, la primera serie fue colocada para su venta en Ciudad de México, la segunda serie se dispuso para su venta en canales electrónicos. El segundo premio de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 04055, la primera serie se dispuso para su venta en Monterrey, Nuevo León, la segunda serie fue colocada para su venta en canales electrónicos.

