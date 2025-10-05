Reglamentos de Leyes Secundarias en materia energética dan orden al desarrollo del sector: Sener

El pasado 3 de octubre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los reglamentos de seis leyes secundarias en materia energética que fortalecen el marco normativo del sector.

La Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Luz Elena González Escobar, destacó que los reglamentos dan orden al desarrollo del sector, con la definición de trámites, permisos, mecanismos de participación, requisitos y plazos para las actividades reguladas en los sectores hidrocarburos, eléctrico, planeación y transición energética, biocombustibles, geotermia e ingresos sobre hidrocarburos.

Lo anterior, señaló, permitirá implementar un nuevo modelo energético y sentar las bases “para la construcción de un sector más sólido, sostenible y alineado con las necesidades del pueblo de México”.

¿Cuáles son los reglamentos en materia energética publicados en el DOF?

El Reglamento de la Ley de Planeación y Transición Energética armoniza los instrumentos del sector y asegura un desarrollo ordenado de corto, mediano y largo plazo.

El Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico garantiza la prevalencia del Estado en la generación de energía, regula permisos y autorizaciones.

El Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos establece los requisitos y procedimientos para las actividades de exploración y extracción, las especificaciones para las Asignaciones para el Desarrollo Mixto y la trazabilidad en todas las cadenas de valor de los hidrocarburos.

En el caso del Reglamento de la Ley de Biocombustibles, éste se emite en coordinación con las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Reglamento de la Ley de Geotermia regula el aprovechamiento de energía geotérmica en la generación eléctrica y usos diversos, y el Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos homologa el Derecho Petrolero para el Bienestar y actualiza las atribuciones de la Secretaría de Energía en la materia.

La dependencia enfatizó que los reglamentos consolidan un marco regulatorio claro, moderno y coherente que permiten conducir la planeación vinculante y el desarrollo de la política energética nacional con certidumbre jurídica y reglas claras para todos los actores participantes, tanto públicos como privados.

Además, concretan la transformación del sistema energético mexicano que inició con las reformas constitucionales de 2024 en materia de áreas y empresas estratégicas y de simplificación orgánica, y que continuó con la expedición de la legislación secundaria en marzo de 2025.

