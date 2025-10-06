Alertan por presión de Neobancos al sistema bancario

Ante la creciente oferta de instituciones financieras tecnológicas (fintechs) y su apetito por operar en la banca comercial, algunos expertos y analistas coincidieron en que algunas de ellas podrían poner en riesgo al sistema bancario mexicano, ya que los bancos están sujetos a regulaciones que estas firmas desconocen y que podrían incumplir una vez sean autorizadas por los reguladores para operar como instituciones de banca múltiple.

Entre los riesgos señalados por los consultados se encuentra el aumento en la morosidad, retos reputacionales y atracción de clientes con actividades delictivas; así como de problemas al seguro bancario.

El Dato: El Prosofipo será utilizado en su totalidad para liquidar a los clientes afectados de Came, con ello, se estará liquidando al 99% de los ahorradores, de acuerdo con Moody’s.

En entrevista, Felipe Carvallo, vicepresidente de Instituciones Financieras en Moody’s Ratings, y José Antonio Quesada, presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes (CNCPIE), coincidieron en que uno de los principales retos para estas fintechs será el monto que deberán destinar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyas aportaciones son considerablemente más altas que las que realizan firmas como Nu México o Klar, al Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares (Prosofipo).

“Estos neobancos han crecido mucho; tenían una licencia Sofipo y han competido con los bancos (…) Están buscando transformarse en bancos, pero el seguro de una Sofipo es muy pequeño en comparación con el de un banco”, dijo Carvallo.

De acuerdo con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), los bancos deben aportar al IPAB una cuota anual equivalente a cuatro por mil, 0.4 por ciento, sobre el promedio de sus saldos diarios de operaciones pasivas. El pago se realiza mensualmente en una doceava parte de ese porcentaje; es decir, aproximadamente 0.0333 por ciento mensual.

7 Licencias bancarias son las que la CNBV analiza actualmente

597 mdp, el acumulado de las aportaciones de Scotiabank al IPAB

De acuerdo con autoridades financieras, el Prosofipo acumuló, al cierre de 2024, alrededor de 594 millones de pesos (mdp), mientras que el IPAB registró 106 mil mdp en el mismo periodo, una diferencia de casi 179 veces.

Mientras que los bancos realizan aportaciones mensuales, las Sofipos lo hacen una vez al año, con una cuota equivalente a tres por mil anual.

Carvallo explicó que, para que el modelo de negocio de estas compañías sea exitoso una vez obtengan la licencia bancaria, deberán impulsar el otorgamiento de crédito para atraer más clientes y aumentar su capacidad de fondeo, aunque advirtió que “hacer préstamos en el país es todavía muy complicado”.

De manera detallada y con información del IPAB, BBVA México aportó en el primer trimestre de este año 2 mil 100 mdp, 3.5 veces más que el total del fondo Prosofipo acumulado durante todo 2024. En el mismo periodo, Scotiabank contribuyó con 597 mdp, cifra superior al total del Prosofipo de todo el año pasado.

En consecuencia, si estas fintechs aumentan sus pasivos mediante la atracción de más clientes, sus cuotas al IPAB se incrementarán proporcionalmente.

Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sostiene que al menos siete financieras que buscan convertirse en bancos (Nu, Revolut y Plata, entre otras), ya cuentan con la licencia, aunque aún no han recibido la autorización para operar como tal.

“La CNBV es muy conservadora, tiene un enfoque de estabilidad financiera con el que van a tener mucho cuidado al aprobar estas licencias”, comentó Carvallo. Añadió que el regulador se enfoca principalmente en la gobernanza de las compañías: “No se trata de limitar el nivel de riesgo, sino de evaluar cuánto riesgo están aportando una vez aprobadas”.

El especialista subrayó que esto es crucial, porque en México, el IPAB ofrece una de las garantías más altas del mundo, y un problema en una institución de este tipo podría “tener efectos muy difíciles para el IPAB y para el país”.

CLIENTES, OTRO RETO. Por su parte, Quesada advirtió que las fintechs han incrementado rápidamente su base de clientes “sin ser tan rigurosas”.

Señaló que, una vez que operen como bancos, deberán reforzar sus mecanismos de cumplimiento y ser “más cuidadosas”, especialmente en un contexto en el que dos bancos y una casa de bolsa fueron señalados por presunto lavado de dinero por autoridades estadounidenses.

“En los últimos dos o tres meses, los mismos bancos han congelado cuentas y cerrado otras de varios de sus clientes que de pronto se salen del perfil transaccional que tienen estipulado o dibujado”.

En días recientes, Klar anunció la adquisición de Bineo, banco digital perteneciente a Banorte, una operación que Quesada calificó como “ir por el camino corto” para convertirse en institución de banca múltiple. Agregó que la Sofipo deberá pasar por un proceso de revisión exhaustiva antes de que la CNBV apruebe la operación.

Tanto Carvallo como Quesada coincidieron en que el regulador financiero tardará en otorgar los permisos bancarios a las entidades que ya tienen licencia, y señalaron que éste será uno de los principales retos para Ángel Cabrera Mendoza, recién nombrado presidente de la CNBV.

Por su parte, Hugh Bruce, consumer officer de Círculo de Crédito, destacó que la llegada de las fintechs marcó un “parteaguas” para el sistema financiero. Señaló que no sólo abrieron la puerta a nuevos modelos de crédito, sino que aceleraron la necesidad de que la información fluya con mayor rapidez y precisión.

“La digitalización permitió que más personas accedieran a productos de crédito en menos tiempo. Sin embargo, fenómenos como la pandemia y la inflación reciente han puesto a prueba la resiliencia de los hogares”, agregó.