¿Cuándo es la próxima Venta Nocturna Liverpool 2025?

Recientemente fue la Venta Nocturna de Liverpool, y si no pudiste aprovechar los descuentos que estuvieron disponibles del 3 al 5 de octubre por su aniversario no te preocupes, ya que aún queda una fecha para cerrar este 2025.

Aunque aún falta un poco para que la próxima Venta Nocturna se lleve a cabo, esta tienda departamental también participará en el Buen Fin, por lo que te compartimos las fechas de este.

¿Cuáles son las Ventas Nocturnas de Liverpool?

La Venta Nocturna está disponible en cuatro ocasiones al año, y para este 2025 falta la última, en la que podrás disfrutar estos descuentos para la época decembrina.

En mayo, para que puedan encontrar el regalo para el día de las madres durante el primer fin de seman de mayo, las promociones incluyen accesorios, moda, electrónica y otros.

En junio, para que puedan comprar el regalo del día del padre en el segundo fin de semana del mes, las promociones incluyen varios artículos de la tienda.

En octubre, por su aniversario dan descuentos durante el primer fin de semana del mes, las promociones incluyen casi todas las secciones de la tienda.

En diciembre, por las festividades navideñas para que puedas adquirir los regalos de intercambio el primer fin de semana de diciembe, las promociones incluyen varias secciones durante la última Venta Nocturna del año.

Venta Nocturna Liverpool ı Foto: Especial La Razón

¿Cuándo empieza la Venta Nocturna de Liverpool?

La última Venta Nocturna de Liverpool 2025 será del 5 al 7 de diciembre, con los que puedes comprar en su tienda física o en línea y recoger en la tienda, además tendrá con devoluciones sin condiciones.

Estas promociones estarán disponibles durante todo el día en su tienda digital, mientras que en tienda física puedes adquirirlas durante su horario de atención habitual, de 11:00 a 21:00 horas.

Durante la Venta Nocturna de Liverpool puedes pagar con la tarjeta de la tienda, tarjetas de crédito o tarjetas de débito bancarias, pero también puedes realizar tu pago con otros métodos:

PayPal

Tienda Waldo’s

Farmacias del Ahorro

7 Eleven

Farmacia Benavides

SPEI

¿Cuándo es el Buen Fin en Liverpool?

En esta ocasión el Buen Fin en Liverpool será del 13 al 17 de noviembre, por lo que en esta fecha podrás disfrutar de descuentos exclusivos.

Aunque aún no se conoce mucho sobre los descuentos que ofrecerá la tienda, se puede esperar que estos estén disponibles en los departamentos de electrónica, belleza, muebles, hogar, zapatos y videojuegos.

Además de los decuentos que estarán disponibles en su tienda física y su tienda virtual del 13 al 17 de noviembre, también podrás recibir un descuento adicional del 5 por ciento en tu primer compra en la tienda Liverpool Pocket, que es la app de la tienda.

Para obtener este descuento adicional en tu primer cuenta debes descargar la app Liverpool Pocket en tu dispositivo móvil, y utilizar el código POCKETMENOS5 al realizar el pago de tu primer compra.