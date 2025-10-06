EU sanciona a 8 personas y 12 empresas mexicanas ligadas a ‘Los Chapitos’ por tráfico de fentanilo

Oficiales del Tesoro de Estados Unidos anuncian sanciones contra personas y empresas mexicanas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra ocho personas y doce empresas con sede en México por su presunta implicación en el tráfico de fentanilo a través de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las medidas afectan a una red que presuntamente suministraba precursores químicos para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas al grupo liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló que más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo, y destacó que el presidente Donald Trump ha establecido como prioridad “detener el flujo letal de drogas hacia nuestro país”.

Según precisó, el Tesoro busca desmantelar las redes financieras detrás de estas organizaciones, consideradas terroristas bajo las leyes estadounidenses.

Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Entre las compañías señaladas se encuentra Sumilab, S.A. de C.V., con sede en Culiacán, Sinaloa, dedicada a la venta de equipos químicos y de laboratorio. Fundada en 2001, ya había sido sancionada en mayo de 2023.

La empresa está vinculada a la familia Favela López, que también opera otras firmas incluidas en la lista: Agrolaren, Distribuidora de Productors y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Qui Lab y Storelab, entre otras.

Los hermanos Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis Favela López son señalados por proveer precursores químicos y equipo de laboratorio a operadores del Cártel de Sinaloa, mientras que otros familiares y asociados fueron igualmente sancionados por sus presuntos vínculos.

Por otro lado, las autoridades estadounidenses mencionaron que esta acción se realizó con apoyo de diversas agencias, entre ellas la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

