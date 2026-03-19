Mara Lezama anuncia Distrito Financiero y Tecnológico en Quintana Roo

En Cancún, Quinatana Roo

Con la finalidad de atraer más servicios financieros, de innovación tecnológica, fintech y plataformas de inversión, con una inversión cercana a más de mil 200 millones de dólares, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la creación de un Distrito Financiero y Tecnológico, proyecto atractivo y robusto que busca, a través de incentivos federales, estatales y municipales atraer más firmas del sector.

Durante la inauguración de los trabajos de la 89 Convención Bancaria, celebrada en este estado del surestes, la mandataria local afirmó que la inversión estimada se prevé pueda llegar al país en los próximos 10 años y generar más de 10 mil empleos directos así como más de 22 mil indirectos.

“Hoy Quintana Roo ocupa una posición estratégica de conectividad global, cuatro aeropuertos internacionales, dos estaciones del Tren Maya como nuevo eje de integración regional y por eso y por ello, hoy presentamos aquí en esta convención una nueva apuesta de desarrollo, el distrito financiero y tecnológico de Cancún”, destacó la gobernadora.

Explicó que el proyecto contará con una ubicación estratégica y establecerá un centro especializado en servicios financieros de tecnología e innovación con alcance regional e internacional, así como plataformas de inversión que fortalezcan la competitividad de México en la economía global.

Asimismo, explicó que contará con un marco regulatorio y transparente, así como competitivo que fomente la inversión, la innovación y la generación de empleo, por lo que confirmó que se tendrán incentivos federales, como esquemas de deducción acelerada.

“Gracias, Presidenta y gracias, secretario. Muchísimas gracias a Edgar y todo su equipo. Estímulos federales, estatales y municipales e incluyendo esquemas de deducción acelerada para inversiones en activos fijos y diversos incentivos fiscales en distintas etapas del proyecto”, destacó la funcionaria.

Al reconocer el trabajo de la Presidenta de la República, que permite la confianza del sector financiero en el país, la gobernadora destacó que la iniciativa se alinea con el Plan México, con los polos de Bienestar impulsados por el Gobierno de México.

“En esta nueva etapa, la banca está llamada a ser una aliada, como siempre lo ha sido fundamental para impulsar crecimiento con justicia social. Permítanme referirme a un tema que considero esencial, la inclusión financiera de las mujeres y hoy me da mucho gusto que cuatro mujeres estemos en el presidium”, añadió durante su discurso.

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JVR