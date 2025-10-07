Comerciantes exigen que no se aumente el IEPS a bebidas saborizadas y cigarros

Comerciantes de diferentes entidades del país, y asociados a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) se manifestaron en la entrada de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, para exigir que no se aumente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas y cigarros porque provocará un incremento en el precio de algunos productos y provocará el cierre 60 mil negocios y alrededor de 120 mil auto empleos.

“Estamos en un plantón en la Cámara de Diputados para que quede constancia de que el pequeño comercio esté en contra del aumento al IEPS, porque sabemos que es abrir la caja de pandora para una escalada de precios al inicio del próximo año que nos va a meter en grandes aprietos a los consumidores y a los pequeños comerciantes”, señalo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

El representante del pequeño comercio señaló que el IEPS que el Gobierno federal pretende recaudar es un “impuesto fallido”, porque hace 11 años en el gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo algo similar, se impuso un aumento con la misma justificación de ser “saludable” y con el paso de los años nunca se justificó hacia donde se destinaron los recursos.

“Hace 11 años nos opusimos a eso porque ellos hicieron eso de cargar el IEPS a los productos de alto consumo como era las bebidas saborizadas y los productos calóricos de panificación, confitería y demás, incluso la comida de mascotas con el 8.0 por ciento y 1 peso por litro en las bebidas. Nos opusimos porque dijimos: ‘eso va a afectar el consumo de la gente, como lo hizo’, y además generó que 30 mil pequeños comercios cerraran sus puertas en 2014”, añadió.

Cuauhtémoc Rivera destacó que el impuesto “es inelástico” ya que generará que se detenga el consumo y se dejen “de consumir cosas que debería de estar comprando”.

“Entonces, nosotros decimos que este impuesto va a acabar o a bajar más la calidad del consumo de la gente, va a batir el consumo en un 15 o un 20 por ciento de las tiendas por ventas directas e indirectas, va a llevar al cierre al menos de 60 mil pequeños comercios en el país que están agarrados con alfileres y se van a perder 120 mil auto empleos.

LMCT