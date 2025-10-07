Producción de vehículos ligeros cae 6.1% en septiembre

La producción de vehículos ligeros durante septiembre cayó 6.1 por ciento, es decir, en el país sólo se fabricaron 355 mil 525 unidades, lo que significó 23 mil 058 automotores menos que en el mismo mes del año pasado; también la exportación tuvo una ligera caída de 0.3 por ciento, mientras que, las ventas aumentaron 0.3 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las armadoras que disminuyeron su producción durante septiembre fueron JAC con 38.7 por ciento; Volkswagen, 17.7 por ciento; General Motors, 16.9 por ciento; Mazda, 11.5 por ciento; Stellantis, 10 por ciento; en caso contrario, las que aumentaron la fabricación de unidades fueron Mercedes Benz, 32.6 por ciento; BMW, 15.5 por ciento y Toyota, 3.6 por ciento.

Y respecto a las exportaciones, la caída fue ocasionada porque en septiembre de este año, se enviaron mil 050 unidades menos que en el mismo mes de hace un año, es decir, sólo se colocaron el mercado externo 314 mil 656 unidades.

Exportación tuvo una ligera caída de 0.3 por ciento ı Foto: Especial.

Sobre la venta de vehículos ligeros nuevos en el noveno mes del año, se registró un ligero aumento de 0.3 por ciento, pues se colocaron en el mercado 392 unidades más respecto al mismo mes de 2024, para quedar en la comercialización de 117 mil 181 unidades.

Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), entre enero y septiembre del 2025, la venta, producción y exportación de unidades ligeras registró caídas, por ejemplo, se produjeron 3 millones 021 mil 554 automotores, “lo que representó una variación de -0.3 por ciento, respecto al mismo lapso de 2024”, 9 mil 300 unidades menos.

Según el Instituto, los camiones ligeros representaron 77.2 por ciento del total de la producción, y el resto fueron automóviles fabricados.

Respecto a las exportaciones, en los primeros nueve meses del año, ascendieron a 2 millones 567 mil 172 vehículos, pero se registró una disminución de 0.9 por ciento respecto al mismo periodo de tiempo de 2024, es decir, 24 mil 295 automotores menos; además, “Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros con 78.8 por ciento” o 2 millones 022 mil 867 unidades, mientras que a Canadá fueron enviados 289 mil 166 ligeros; Alemania, 75mil 715 unidades; Colombia, 27 mil 177; el resto de países, 152 mil 247 automóviles.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante septiembre 2025:



▪️Se vendieron 117,181 unidades

▪️Se produjeron 355,525 unidades

▪️Se exportaron 314,656 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/9ZggROAjip — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 7, 2025

