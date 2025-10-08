Salesforce invertirá mil mdd en México, anuncia Secretaría de Economía

La compañía Salesforce, especializada en la gestión de relaciones con clientes a través del uso de Inteligencia Artificial (IA), anunció que invertirá en México mil millones de dólares durante los próximos cincos años para fortalecer el desarrollo económico y social del país.

A su vez, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), dijo que el compromiso de la firma por colocar mayores inversiones “destaca la fortaleza de nuestra economía y el talento excepcional con el que contamos”.

“Este anuncio refuerza el compromiso de Salesforce con el desarrollo económico y social de México y está diseñado para ayudar a las empresas de todo el país y de toda la región a transformarse en Empresas Agénticas, en las que las personas y los agentes de IA trabajan juntos para impulsar el éxito de los clientes”, indicó en un comunicado.

La inversión será para instalar un nueva oficina vanguardista que preste apoyo a los diversos clientes regionales y contratar talento humano capacitado, la intención es hacer “crecer el ecosistema mediante la inversión en el desarrollo de la fuerza laboral y la formación en inteligencia artificial”.

Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo que el compromiso de la compañía de incrementar sus inversiones en el país es ejemplo de que la economía mexicana es fuerte y de que en México sí hay “talento excepcional”.

“Esta inversión no solo creará puestos de trabajo y desarrollará competencias en Inteligencia Artificial en México, sino que también posicionará a nuestro país como un centro de consultoría clave para los mercados de toda América Latina en materia de agentes de inteligencia artificial y mucho más”, agregó el funcionario.

Para Salesforce, el territorio mexicano es un mercado “importante” porque tienen una “próspera base de clientes” como Grupo Xcaret, Grupo Bafar, y Femsa, “México es sede de algunas de las empresas más innovadoras del mundo y se está convirtiendo en un importante centro para las empresas que apuestan por el futuro de la inteligencia artificial”, dijó Marc Benioff, CEO de Salesforce.

