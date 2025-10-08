Si se llega a un tratado bilateral, México tiene ‘oportunidades claras’ de mayor integración con EU: BBVA México

BBVA señala que México puede tener oportunidades claras con Estados Unidos si se llega a un tratado bilateral

Si el T-Mec finaliza, México podría tener un buen trato bilateral con Estados Unidos, aunque lo ideal es mantener el tratado entre los tres países debido a las sinergias claras que existen, señala BBVA México.

En caso de que el Tratado comercial que existe entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) finalice, y si el presidente estadounidense, Donald Trump, decide llegar a un acuerdo bilateral, México aún tiene “oportunidades claras” y podría tener un “buen tratado”.

Esto quiere decir que la integración entre ambos países podría profundizarse más, aunque lo ideal sería la multilateralidad, ya que esta permite mayor productividad para las tres naciones, señaló BBVA México.

“Nosotros creemos que, desde un punto de vista económico, lo óptimo es que el tratado continúe con los tres países porque hay sinergias que los hacen ser más productivos. Ahora, si Estados Unidos prefiere el camino bilateral, México puede aspirar a tener un buen tratado en el que la integración entre México y Estados Unidos se vaya a profundizar más.” indicó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

Asimismo, el experto precisó que “Nuestro escenario base es que las ventajas y sinergias de que México y Estados Unidos estén integrados en cadenas de valor son tan fuertes que vamos a acabar con mayor integración”

Tratado bilateral México-Estados Unidos ı Foto: Especial

El especialista sostuvo que con el T-MEC hay “sinergias claras” con los tres países, por ejemplo, en temas energéticos, y sobre todo las cadenas de valor son complementarias, pero si a pesar de eso, el acuerdo se transforma en bilateral.

“México también podría tener oportunidades claras de seguirse integrando y de seguir atrayendo inversión”, añadió.

Ayer, el mandatario estadounidense mencionó, en su reunión con el primer ministro canadiense, que su gobierno puede renegociar el tratado comercial que tienen los tres países, y que sería una buena opción, pero añadió que podría iniciar acuerdos separados.

Es decir uno con Canadá y otro con México, y puntualizó que la resolución que sea le daba igual, sin embargo buscaba “hacer lo que sea el mejor acuerdo para este país y teniendo muy presente a Canadá”.

Al respecto, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo en su conferencia mañanera que el “T-MEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México, es decir, pasó por el Congreso”.

Asimismo precisó que en caso de que se quieran hacer cambios en el T-MEC, entonces se tendría que hacer una revisión más amplia del tratado comercial.