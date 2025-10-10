Ve sector automotor con recelo cambiar T-MEC por bilateralidad

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) consideraron que no es deseable que la región de América del Norte se rija por acuerdos bilaterales y no por el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues éste ha servido para mantener el intercambio comercial entre las naciones.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT mencionó que el tratado comercial entre las tres naciones “ha funcionado para la región, eso es indudable e indiscutible”, y consideró que las negociaciones o acuerdos comerciales bilaterales “no son de alto impacto como puede ser un tratado trilateral. Nosotros queremos un acuerdo trilateral”.

2 mil 514 vehículos pesados se vendieron al mayoreo

82 mil 971 automotores pesados se exportaron a EU a septiembre

El tratado comercial es un instrumento legal que “tiene las bases y las reglas para mantener un intercambio comercial en muchos sentidos”, pero siempre habrá temas específicos que se pueden tratar entre dos naciones, deben ser en “paralelo” al T-MEC; “entonces, no es bueno tener bilaterales, creo que tenemos que irnos hacia mantener el tratado de manera trilateral”, añadió el representante de las armadoras en México.

Por su parte, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, dijo que si no continúa el T-MEC, y América del Norte decide llegar a acuerdos comerciales bilaterales, no será lo mejor, puesto que otras regiones, específicamente, el sudeste asiático ha tenido un “rápido avance” y si Estados Unidos quiere seguir “encabezando económicamente al mundo” lo ideal es que siga la integración económica de Norteamérica.

“El escenario de una negociación bilateral México-Estados Unidos, Estados Unidos-Canadá y por consecuencia Canadá-México, en nuestra óptica, no es lo deseable para la prosperidad de la región de Norteamérica en el marco geopolítico en el que nos encontramos, con el rápido avance, no únicamente de China, sino de otros países emergentes en el sudeste asiático como Vietnam, Tailandia, Malasia, en la India, la agrupación en Europa y por supuesto, lo que corresponde a América del Sur. La mejor garantía para que Estados Unidos siga encabezando económicamente al mundo es la integración en Norteamérica”, añadió Rosales Zárate.

El Dato: En septiembre, en ventas al mayoreo se comercializaron 2 mil 514 vehículos pesados una caída de 59.3 por ciento a tasa anual, indicó el Inegi.

El representante de los distribuidores de automotores sostuvo que se debe fortalecer y continuar con la colaboración, integración y el beneficio compartido entre las tres naciones, aunque el primero en beneficiarse será México, “la mejor solución para Norteamérica es una mayor integración y fortalecimiento del T-MEC”.

Gracias al T-MEC, México se ha posicionado como el principal proveedor de Estados Unidos sobre vehículos y sus partes, tan sólo entre enero y julio de 2025, el valor de las importaciones totalizó en 73 mil 585 millones de dólares, aunque sí hubo una reducción de 5 mil 377 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024, debido al proteccionismo comercial impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

En ese sentido, en septiembre, la producción y exportación de vehículos pesados en México se desplomó a tasa anual, 59.3 por ciento y 58.3 por ciento, respectivamente, ambas cifras en su comparación anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, tras el anuncio del presidente estadounidense de gravar con un arancel de 25 por ciento las importaciones de camiones pesados a partir del 1 de noviembre, se afectará más la dinámica de las exportaciones de automotores pesados desde México.

Respecto a la producción, este indicador lleva 12 meses con contracciones importantes, y en el noveno mes del año sólo se produjeron 6 mil 857 automotores, es decir, se registró una caída de 10 mil 003 camiones, luego de que, en el mismo mes, pero de 2024 se fabricaron 16 mil 860 vehículos pesados.

Asimismo, en el acumulado del año, es decir, entre enero y septiembre, “se produjeron 106 mil 168 vehículos pesados, lo que representó una variación de -34.5 por ciento, respecto al mismo lapso de 2024”, es decir, hubo una caída de 55 mil 928 unidades.

En el caso de la exportación, en septiembre pasado se colocaron 5 mil 196 automotores, una caída de 58.3 por ciento a tasa anual, pues en el mismo mes del año pasado fueron enviados 12 mil 459 unidades, es decir, representó una disminución de 7 mil 263 vehículos pesados.

Además, en el acumulado del año, se vendieron en el mercado externo 87 mil 816 unidades, una contracción de 29.1 por ciento, pues en 2024 se enviaron 123 mil 857, una disminución de 36 mil 041 automotores pesados; de acuerdo con el Inegi, del total de las exportaciones, 94.5 por ciento tuvieron como destino principal Estados Unidos.

No obstante, Siller Pagaza destacó que “las exportaciones totales muestran una fuerte caída en septiembre debido a que las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron 60.05 por ciento anual, la mayor desde mayo de 2020, cuando las exportaciones se contrajeron fuertemente debido a la pandemia”, y en el acumulado de los primeros meses, este comercio hacia Estados Unidos se redujo a 29.80 por ciento a tasa anual.