Trump anuncia 100% de aranceles para China

Desde el 1 de noviembre de 2025, “o antes, dependiendo de cualquier acción o cambio posterior que adopte China”, Estados Unidos aumentará a 100 por ciento de arancel al país asiático, amenazó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En mensaje compartido por la tarde del viernes en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense calificó de “extremadamente agresiva” la postura de China, sobre imponer controles de exportación a gran escala en prácticamente la totalidad de los productos que manufactura, “e incluso algunos que ni siquiera fabrica”.

El Dato: China impuso tarifas portuarias recíprocas a los buques de propiedad estadounidense que atracan en el país, en respuesta a las tarifas portuarias planificadas por EU.

Resaltó el control de exportación hacia todo software crítico, en referencia a sistemas de transporte, dispositivos médicos o infraestructura energética.

En mensaje anterior, Trump previó “aranceles masivos” a China, luego que el país asiático restringiera exportaciones de tierras raras, “y prácticamente a cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China”.

Aseguró que estas medidas obstruirían los mercados y dificultarían la vida de la totalidad de países, “especialmente de China”, que, mencionó, busca mantener al mundo cautivo mediante la acumulación discreta de elementos clave, “hasta alcanzar un monopolio”.

“Pero Estados Unidos también tiene posiciones de monopolio, mucho más sólidas y de mayor alcance que las de China. Simplemente no he optado por usarlas”, explicó.

Sobre la reunión prevista dentro de dos semanas con el presidente Xi Jinping, con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), sopesó el incumplir este compromiso.

“Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur. Pero ahora parece que no hay razón para hacerlo”, agregó en su comunicado.

Añadió que “dependiendo lo que diga China” ante las órdenes impuestas, se verá obligado a contrarrestar financieramente su acción.

El mensaje del presidente Trump se da luego que China ampliara restricciones de transacciones de tierras raras, que ahora tendrán necesidad de una licencia de exportación, que amplía la lista de minerales bajo control y extiende restricciones de uso de tecnologías de producción.

Tras estas declaraciones, Wall Street mostró una baja considerable; el Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.88 por ciento a 45 mil 480.04 puntos, su mayor disminución porcentual desde inicios de este mes.

El Nasdaq descendió 3.56 por ciento a 22 mil 207.28 puntos y el índice Standard and Poor’s (S&P) 500 perdió 2.71 por ciento a 6 mil 552.77 unidades.