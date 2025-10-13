Moody’s descarta afectaciones a sistema bancario por liquidación de CIBanco

La oficina local en México de la calificadora Moody’s aseguró que la liquidación de CIBanco no afectará al sistema bancario mexicano, además aseguró que el Instituto para la Protección y el Ahorro Bancario (IPAB) se encuentra “sólido”.

“Tampoco se prevé que esta liquidación genere disrupciones en el sistema financiero ni afectaciones a sus usuarios, dado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) implementó oportunamente una intervención temporal de carácter gerencial que mitigó riesgos de contagio”, señaló en un documento.

“No anticipamos que esta liquidación represente un reto significativo para el IPAB, considerando el sólido marco legal bajo el cual opera, la fortaleza del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (FPAB), su experiencia técnica y operativa, así como el tamaño relativamente modesto de los depósitos cubiertos de CIBanco”, añadió.

Explicó que, al cierre de junio de 2025, CIBanco reportó depósitos por 38 mil 175 millones, incluyendo depósitos a la vista y a plazo, no únicamente los cubiertos por el IPAB, lo que representó una participación de 0.44 por ciento del total de la captación del sistema de banca múltiple a dicho periodo.

Agencia calificadora, Moody's ı Foto: larazondemexico

Añadió que, en la misma fecha, el FPAB registró un total de activos de 132 mil 231 millones de pesos.

“Consideramos que el FPAB cuenta con la capacidad suficiente para cubrir en su totalidad los depósitos protegidos de CIBanco, así como cumplir de forma ordenada con su mandato legal de proteger los ahorros de pequeños y medianos depositantes”, destacó.

Indicó que los recursos del FPAB provienen de las propias instituciones de banca múltiple, que aportan mensualmente cuotas ordinarias equivalentes a la duodécima parte de un cuarto al millar sobre el promedio mensual de los saldos diarios de sus operaciones pasivas.

“El Instituto puede utilizar hasta el 75 por ciento de estas cuotas para concluir programas de saneamiento financiero y liquidar pasivos asumidos”, aseguró.

Al cierre de junio de 2025, CIBanco reportó depósitos por 38 mil 175 millones ı Foto: Cuartoscuro

Agregó que el 25 por ciento restante, una vez descontados los gastos de administración y operación, se destina a la constitución de la Reserva para la Protección al Ahorro Bancario.

“Cabe destacar que, a pesar de haber enfrentado dos procesos de liquidación bancaria en el último lustro Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple (BFAMSA), por 24 mil 566 millones pagados a junio de 2025, y Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, por mil 314 millones pagados a junio de 2025, el FPAB ha mantenido una trayectoria de crecimiento y fortalecimiento”, aseguró.

Señaló que al momento de la liquidación de BFAMSA, esta institución contaba con una mayor participación de mercado en depósitos, 0.54 por ciento equivalente a 34 mil 228 millones de pesos a mayo de 2020, y una base de clientes más atomizada, lo que representó un reto considerable para el FPAB, incluso mayor al que implica la actual liquidación de CIBanco, a pesar de que este último es más grande en tamaño.

Intervención a CIBanco, buena decisión: Moody’s

Añadió además que la intervención gerencial temporal fue adecuada, logrando contener los riesgos de contagio hacia otras instituciones.

Señaló además que el 4 de julio de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el inicio del proceso de escisión del negocio fiduciario de CIBanco, el cual fue adquirido por Banco Multiva, Grupo Financiero Multiva (Multiva) el 19 de agosto de 2025.

Explicó que CIBanco era el principal banco fiduciario en México, y calificamos diversas emisiones en las que esta institución fungía como fiduciario. Aunque varios originadores iniciaron procesos para sustituir a CIBanco, tanto operativa como legalmente esto representaba un reto significativo.

Sucursal DE CIBanco, que dejó de prestar servicio el pasado 10 de octubre. ı Foto: Cuartoscuro

“Por ende, la venta del negocio fiduciario a Multiva alivió esta situación para múltiples participantes del sistema financiero”, agregó.

En este contexto, informó que calificó 16 emisiones en las que CIBanco fue fiduciario del fideicomiso emisor: 7 respaldadas por hipotecas, 1 por financiamiento plan piso y 6 por activos (créditos y arrendamientos).

Además, indicó que se califican más de 70 créditos bancarios respaldados por transferencias federales a estados y municipios donde CIBanco también era fiduciario.

“El cambio a Multiva mitigó cualquier riesgo asociado a la continuidad operativa de estos instrumentos”, aseguró.

Sucursal de CiBanco ı Foto: Cuartoscuro

