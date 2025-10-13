IPAB inicia proceso de pago a clientes de CIBanco: ¿Cómo cobrar el seguro?

Este lunes inició el proceso para que el Instituto para la Protección y el Ahorro Bancario (IPAB) otorgue el pago de las obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras de CIBanco

De acuerdo con el IPAB, los depósitos están protegidos hasta por 400 mil UDIs por persona, equivalentes a 3 millones 424 mil 262 pesos. Sin embargo, los clientes con montos superiores podrían no recuperar el excedente hasta que concluya la liquidación.

“Información Importante el IPAB informa al público usuario de CIBanco: Derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB iniciará el 13 de octubre de 2025 el Pago de las Obligaciones Garantizadas a las personas ahorradoras de CIBanco”, destacó la institución.

Explico que el público ahorrador de CIBanco puede tener la confianza de que sus depósitos están protegidos hasta por 400 mil UDIs por persona, que al día del inicio de la liquidación equivalen a 3 millones 424 mil 262.40 pesos.

¿Cómo puedo cobrar el seguro?

El IPAB habilitó un micrositio digital que ya está disponible en su sitio web, para que las personas titulares de cuentas de CIBanco inicien el trámite de cobro de sus depósitos garantizados.

El registro se realiza completando un formulario electrónico con la información requerida, que debe coincidir exactamente con los datos que aparecen en el último estado de cuenta del cliente en CIBanco.

Como parte del proceso, las y los ahorradores deberán proporcionar una cuenta CLABE de una institución de banca múltiple para recibir el depósito mediante transferencia.

El IPAB enviará un correo electrónico de confirmación el mismo día en que se registren los datos de la persona titular, como acuse de recibo del trámite.

El instituto explicó que las personas podrán presentar una solicitud de pago cuando no hayan recibido el monto correspondiente por concepto de obligaciones garantizadas; cuando hayan recibido el pago, pero no estén de acuerdo con el monto; o cuando el IPAB solicite dicha gestión debido a que la información en los sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos de CIBanco esté incompleta o presente inconsistencias.

Quedan cubiertos por el seguro de depósito los recursos en cuentas de dinero a la vista, depósitos retirables en días preestablecidos, depósitos de ahorro, depósitos a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos reconocidos por la institución. En contraparte, quedan fuera de la cobertura los depósitos de accionistas, consejeros y funcionarios de alto nivel.

El plazo para presentar una solicitud de pago ante el IPAB es de un año a partir de la entrada en liquidación de CIBanco. El trámite debe realizarse de manera presencial en las instalaciones del instituto, según lo establecido por la autoridad encargada de la protección al ahorro bancario.

Quienes inicien el trámite deben asegurarse de que los datos que registren en el Portal de Pagos coincidan con sus comprobantes bancarios para evitar demoras, y conservar la confirmación electrónica que emite el IPAB como comprobante de que la solicitud fue recibida.

Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef llamó a los ahorradores a tener cuidado con falsos abogados que ofrezcan recuperar el dinero excedente.

“No necesitan intermediarios para reclamar el seguro de depósito. Que no les cobren por algo que el IPAB ya cubre”, subrayó.

El exfuncionario destacó que los usuarios que tenían más de 3.4 millones de pesos perderán el resto de sus ahorros.

“Me han llamado personas con seis millones en cuenta; sólo podrán recuperar 3.4 millones. El resto dependerá de lo que quede tras la liquidación, pero los ahorradores no son los primeros acreedores”, explicó.

Añadió que el IPAB aún no ha designado al interventor ni al liquidador del banco, lo que agrava la incertidumbre.

“De la letra A se saltaron a la Z: no se explicó qué se encontró ni por qué se tomó la decisión. El IPAB simplemente dijo: pasen a cobrar su dinero”, criticó.

