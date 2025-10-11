Falta de liquidez, la causa de la ‘revocación voluntaria’ de CIBanco

La falta de liquidez fue la causa de la revocación de CIBanco, comentaron accionistas de la institución, quienes además aseguraron que ellos mismos solicitaron la liquidación y derogación de la licencia bancaria.

Tenedora CI, S.A. de C.V., accionista mayoritario del banco, informó que derivado de los efectos de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, institución que lo acusó de narcolavado, y del impacto que dicha medida tuvo sobre la operación, fue que solicitó la revocación voluntaria.

“Esta decisión ha sido difícil pero necesaria, adoptada con un profundo sentido de responsabilidad y con el propósito fundamental de proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del propio sistema financiero nacional”, indicó en un documento enviado a La Razón.

Señaló que durante todo el proceso de intervención y administración cautelar, que inició el pasado 26 de junio, los accionistas y funcionarios del banco han cooperado de manera plena con las autoridades financieras mexicanas, proporcionando toda la información y documentación requerida.

“Sin embargo, ante la situación de falta de liquidez que enfrenta la institución, se ha considerado que esta decisión representa la vía más responsable para garantizar una ordenada conclusión de operaciones y la liquidación de la sociedad conforme a la Ley”, aseguró.

Pese a esta situación, los accionistas reiteraron que a la fecha y habiendo transcurrido 105 días desde la emisión de la orden del FinCEN, sin haber recibido base adicional de las autoridades estadounidenses, no se han encontrado evidencias que acrediten la comisión de irregularidades o actos ilícitos mencionados en la orden emitida por la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Lo cual ha sido corroborado por dictámenes elaborados por terceros independientes nacionales e internacionales”, aseguró.

No obstante, enfatizó que los efectos derivados de dicha orden provocaron una pérdida material en el valor de los activos y un deterioro estructural en la capacidad operativa, lo que ha imposibilitado la continuidad del Banco como negocio en marcha en condiciones sostenibles.

“Los accionistas y funcionarios de CIBanco, encabezados por Tenedora CI, refrendan su compromiso de continuar colaborando de manera transparente y constructiva con las autoridades competentes, reafirmando su convicción de que esta decisión, aunque difícil, representa el camino más responsable para proteger a quienes han confiado en CIBanco”, indicó.

CIBanco llegó a ser el principal administrador bancario de fideicomisos en el país, llegando a manejar hasta 3 billones de pesos. Sin embargo, tras los señalamientos del 25 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió escindir este negocio.

En agosto se informó que Banco Multiva fue el adquisidor del negocio, aunque no mencionó la cifra por la que se concretó la operación, la institución indicó a La Razón que dicho banco fue el “ganador” entre otras instituciones que participaron, además señaló que contrató a despachos jurídicos internacionales para poder traspasar el negocio de la mejor manera.

Otro de los negocios de los que CIBanco se deshizo fue el de su cartera de crédito automotriz, el cual entregó a BanCoppel en agosto.

El pasado viernes, el Instituto para la Protección y el Ahorro Bancario (IPAB) informó sobre la liquidación del banco, así como que éste lunes iniciará el proceso para devolver a los ahorradores de CIBanco su dinero. El fondo protege hasta 3.4 millones de pesos.

Además, el IPAB habilitó un micrositio digital para que los usuarios pudieran conocer detalles del proceso y recuperar sus ahorros.

Cabe señalar que a partir del próximo 20 de octubre, CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco ya no podrían transaccionar con empresas estadounidenses, esto como sanción impuesta por el FinCEN contra los tres acusados.

