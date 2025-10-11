CNBV revoca la licencia para operar de CIBanco

Sucursal DE CIBanco, que dejó de prestar servicio este 10 de octubre.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia para operar como institución de banca múltiple a CIBanco, además de iniciar su proceso de liquidación. La decisión ocurre apenas tres meses y medio después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara al banco por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

“El IPAB iniciará el 13 de octubre de 2025 el pago de las obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras de CIBanco”, informó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. La CNBV, sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre el caso y el anuncio de la revocación tampoco ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Tip: el ipab cubre las reclamaciones por el seguro de depósito, por lo que el llamado es a tener cuidado con falsos abogados que ofrezcan su servicio.

De acuerdo con el IPAB, los depósitos están protegidos hasta por 400 mil UDIs por persona, equivalentes a 3 millones 424 mil 262 pesos. Sin embargo, los clientes con montos superiores podrían no recuperar el excedente hasta que concluya la liquidación.

El pasado 25 de junio fue cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense realizó los señalamientos. Un día después la CNBV tomó el control gerencial de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

3.4 mdp es el máximo a recuperar previa liquidación

Tras las acusaciones, FinCEN señaló que a partir del 20 de octubre los tres señalados no podrían transaccionar con empresas de origen estadounidense. Como consecuencia, las tres entidades vendieron o transfirieron, en el caso de Vector, algunos de sus negocios a otros bancos mexicanos, como por ejemplo a Multiva, Kapital y BanCoppel, así como a Finamex.

Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, calificó el caso como “la culminación de un proceso turbio y muy poco transparente”.