Oppo crece en México gracias al impulso de su familia Reno

Tras cinco años de operación en el país, Oppo México se logró posicionar dentro del top tres de las empresas de tecnología más importantes, alcanzando una participación de mercado de más del 15 por ciento. Este logro tiene una estrecha relación con el impulso de la Familia Reno, teléfonos celulares, enfocados en la gama media y a la que la empresa, de origen chino, le apostó para darle a los usuarios mexicanos una experiencia atractiva con un costo-beneficio competitivo.

“Tenemos una participación importante en estos 5 años, es como un hito histórico que ninguna marca había logrado en 5 años de operación en México, y mucho fue apalancado de la familia Reno”, señaló Eduardo Morones, CEO de Oppo México, en entrevista con La Razón.

El Dato: Oppo sí ha planteado construir alguna factoría en México, aún continúa en conversaciones, pero aseguran que ha hecho una importante inversión en el país en los últimos cinco años.

El directivo destacó que los equipos Reno, con un costo que ronda entre los 8 mil y 14 mil pesos mexicanos, han sido la punta de lanza de la marca, que incluso en ese segmento les ha dado una participación de mercado de entre 30 y 50 por ciento, y en ese sentido, seguirán apostando por esta familia, en especial por el nuevo Reno 14, dispositivo móvil con un fuerte impulso por el uso de Inteligencia Artificial.

Aseguró que el objetivo es alcanzar el número uno en el país, pero en este momento pelean la segunda y tercera posición; aunque con el impulso de sus otros segmentos y equipos, y trabajando en conjunto con los principales operadores telefónicos del país tienen una gran oportunidad.

¿México es un mercado estratégico para Oppo? Sí, de hecho, hace 5 años que se decidió lanzar en Latinoamérica se puso como ancla México y empezamos aquí antes que en otros países. Ahora ya estamos en Perú, en Colombia, en Chile, Centroamérica, y ahora ya lanzamos en Brasil, pero el corporativo está aquí en México para Latinoamérica.

El Tip: El directivo destacó que la reforma a Ley Aduanera ayudará a la industria a combatir el mercado negro y gris y dará certidumbre.

¿Qué hace la firma para fortalecer su presencia en el país?

Trabajamos mucho al principio en la distribución, nos apalancamos mucho del B2B (Business-to-Business) con los operadores como Telcel, AT&T y Movistar.

Y trabajamos en esa distribución y empezamos a crear el portafolio apalancado de la familia Reno, entonces, ahí empezamos a crear mucho la marca.

Ya vamos en diferentes generaciones del flagship de la compañía. Hemos traído diferentes productos, con lo que hemos logrado el ecosistema completo, ahorita estamos enfocados también mucho en IoT (Internet de las cosas); ya trajimos más el portafolio completo de Oppo para competir en este mercado que sí es un mercado muy competido, entonces ya tenemos un portafolio completo en México.

¿A qué segmentos o gamas le apuestan para que las personas volteen a Oppo? Nosotros decidimos, o sea Oppo corporativo decidió no lanzar equipos debajo de cuatro mil pesos porque sentíamos que la experiencia del consumidor no era la mejor.

Y entonces tenemos equipos por arriba de cuatro mil pesos, que es la serie A: que tenemos uno de cuatro mil pesos, otro de cinco mil pesos y otro de siete mil pesos. Después viene la familia Reno, que es de ocho mil a 14 mil pesos; y después está la serie Find, que es el flagship de la compañía, el X8 y sus versiones y algo de nicho del segmento N5, que es el Fold y el Flip.

Entonces, en comparación con otras marcas que juegan con todos los segmentos, nosotros jugamos en cuatro o cinco segmentos, pero profundizamos mucho en dar una muy buena experiencia al consumidor.

5 Años han transcurrido desde que llegó al país

9,999 pesos costará el equipo Oppo Reno 14F

Vemos que la IA está presente en el equipo… ¿Qué hizo la firma en ese sentido? Pues tenemos un partner muy importante que es Google Gemini y está integrada en el teléfono toda la experiencia de Inteligencia Artificial (IA) de Gemini que es un diferenciador muy importante y enfocado al tema de foto y video. Ha habido una evolución del Reno 14 por Inteligencia Artificial, y ahora muy enfocado a empatarlo con tu estilo de vida, si vas a una fiesta, a un concierto, fotos y videos de noche, la edición de tus fotos o videos, cómo compartes esas fotos y videos.

Está muy enfocado a la IA, pero también en cosas que tenemos en otras versiones y que han evolucionado. Desde el rendimiento de la batería con relación a la IA. También tiene cinco antenas que lo vuelven más eficiente. Hay cosas relacionadas a la IA que lo hacen cada vez más inteligente.

¿Qué oportunidades y desafíos tiene Oppo en México? El cliente se vuelve más exigente, los ciclos de vida de los equipos ya son más largos, nos estamos enfocando en que el teléfono es parte de tu día a día; trabajas ya en el teléfono, nos enfocamos a darte, realmente, soluciones con tu Oppo.

Hay mucha competencia, pero estamos cada vez más posicionados, el reconocimiento de marca ya evolucionó, ya buscan a la marca, antes la conocían, pero no estaban decididos si querían comprar o no un Oppo, eso ha evolucionado. Entonces, ha sido el reto que hemos enfrentado los últimos 2 o 3 años, siento que vamos muy bien en ese camino.

Y en el ecosistema completo, porque entre más uses el Oppo Watch, o los audífonos Enco, la Oppo Pad, y el teléfono, más vas a ver la sincronía que tienen todos los dispositivos y vas a estar más contento en usarlo. Entonces, yo creo que uno de los retos es ese ecosistema y el reconocimiento de la marca.

Se vive desaceleración y una caída en el consumo ¿Cómo les ha afectado? El año empezó lento, después Q2 (segundo trimestre) fue muy bueno; Q3 (tercer trimestre) estuvo lento, los últimos meses han ido mucho mejor. Estoy bastante optimista que Q4 va a ser mucho mejor. Ya conocemos los actores, hay un dólar estable, se ve una confianza del consumidor y vamos a terminar bien.