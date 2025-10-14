Prevén mayor debilidad en el país por indicadores de Paquete 2026

Estancamiento de ingresos a las arcas y un aumento de la deuda pública per cápita es el escenario que prevé México Evalúa con el Paquete Económico 2026, de acuerdo con la directora General de la organización, Mariana Campos.

La directiva aseguró que pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estime ingresos superiores a 8.7 billones de pesos, esta cifra no deja de corresponder a sólo 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El Dato: México aumentó su déficit público; pasó de tener 2.0 o 3.0 por ciento, a plantearse casi 6.0 por ciento en 2024, de acuerdo con Mariana Campos.

“Es el mismo nivel que hemos observado desde hace 10 años”, afirmó en conferencia de prensa.

Para Campos, esta situación se dio mientras se fincó un paquete “optimista”, que además estimó un crecimiento económico correspondiente a 2.3 por ciento para el próximo año.

“Quiero decirles que este paquete 2026 está planteado sobre supuestos algo optimistas y apuesta por un crecimiento económico relevante que no hemos visto en los últimos siete años”, destacó.

Explicó que si bien existe un optimismo para “apenas mantenernos” estancados en ingresos, “evidentemente” al tener gastos ya comprometidos en pagos, queda poco o menos dinero de lo que se requiere para invertir en política pública.

5.8 billones de pesos es la proyección recaudatoria para 2026

5.1% aumentó la deuda por persona en los últimos dos años

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la recaudación subirá 5.7 por ciento anual el próximo año respecto a este 2025. El titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, confió en que la recaudación registrará “un nuevo máximo histórico”.

“Con 5.8 billones de pesos proyectados, la recaudación fiscal crecerá 5.7 por ciento real respecto a 2025 y alcanzará un nuevo máximo histórico al ubicarse en 15.1 por ciento del PIB”, dijo.

Respecto a la deuda per cápita, informó que en los últimos dos años aumentó 5.1 por ciento. Es decir, la deuda por habitante pasó de 149 mil pesos en 2025 y a cerca de 151 mil pesos para 2026.

En cuanto al gasto público, Campos aseguró que tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos para cumplir obligaciones ineludibles como pensiones, participaciones a los estados y pago del intereses de la deuda.

Este último, de acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación 2026, ascendería a 1.57 billones de pesos, cifra mayor en 10.4 por ciento si se compara con la estimación propuesta de este 2025.

“Esto deja un margen cada vez más estrecho para invertir en políticas que impulsen el desarrollo, la productividad económica, los instrumentos de redistribución del ingreso como la salud, la educación o seguridad pública”, comentó.

Añadió que el endeudamiento también se mantiene en niveles históricos, ya que se prevé que la deuda pública representará más de la mitad del PIB, exactamente 52.3 por ciento.

“Ahora, esto es solamente si logramos los niveles de crecimiento económico que se están poniendo en la mesa. En caso de que la economía crezca menos, entonces el mismo endeudamiento será mayor en una economía más pequeña de lo que se espera”, lamentó.

“Esto significa que podría llegar casi a 54 por ciento del PIB”, agregó.

De acuerdo con la directora de la organización, México también ha aumentado su déficit público. Explicó que después de tener uno de entre 2 y 3 por ciento, se planteó un déficit de casi 6 por ciento en 2024, en el año electoral.

En este sentido, el secretario de Hacienda mencionó recientemente que en 2026, se dará continuidad al proceso de normalización gradual del déficit, con una disminución acumulada de 1.6 puntos del PIB respecto a 2024.

“Esta estrategia permitirá preservar el dinamismo de la economía y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo”, dijo.

INVERSIÓN EN SALUD, PREOCUPANTE. En materia de cuidados y salud, Campos mencionó que si bien se creó un nuevo anexo presupuestal para las instituciones dedicadas a este rubro, solo el 5.0 por ciento de los recursos realmente están destinados a programas que apoyan a quienes cuidan y son cuidados.

“Todavía hay que trabajar muchísimo en la definición de las clasificaciones y etiquetas del presupuesto destinado a la igualdad de género y de cuidados”, señaló,

En salud, mencionó que aunque el gasto aumenta, los beneficios se concentran en la población asegurada, dejando de lado a quienes carecen de este servicio.

T-MEC, pero con condiciones: Gurría

Por Diego Aguilar

José Ángel Gurría, exfuncionario del Gobierno de México y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será renovado el próximo año, aunque con condiciones distintas a las actuales.

“Creo que las mismas empresas estadounidenses y la vinculación con las empresas mexicanas va a hacer que se renueve el T-MEC. Pero lo que habrá que ver es en qué condiciones y cuáles son las cláusulas que cambian del actual T-MEC”, dijo tras participar en un evento de México Evalúa.

Gurría recordó que, en la renegociación del antiguo TLCAN, el sector privado norteamericano presionó para mantener el acuerdo. “El sector privado le hizo saber al presidente y a todos los demócratas y republicanos que era indispensable que se renovara”, señaló.

De la próxima revisión, indicó que México debe cuidar que el acuerdo se mantenga trilateral. “Norteamérica es competitiva porque estamos juntos”, afirmó.