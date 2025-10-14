SAT asegura que hay diálogo con manifestantes en paro; reprograma citas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que mantiene un diálogo con los trabajadores que este martes declararon paro nacional, además de que, ante el impacto de la medida, reprogramó citas en los cuatro estados afectados.

A través de un comunicado, el SAT informó que, ante el paro nacional de este martes, la institución “mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores”, en lo que llamó un “marco de respeto y responsabilidad”.

Asimismo, destacó que el diálogo se lleva a cabo con apoyo de las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, mediante las cuales, dijo, “se mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes”.

“Este órgano tributario sostiene su compromiso con las y los trabajadores del servicio público y reconoce que su labor es esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación de las instituciones”, aseguró.

Por otro lado, detalló que el paro de labores, que se organizó originalmente como un paro nacional, solo impactó en algunos municipios de cuatro estados, particularmente en:

Chihuahua, Chihuahua

Celaya, Guanajuato

Guadalajara Sur, Jalisco

Zapopan, Jalisco

Oriente y Sur de la Ciudad de México

Mientras que, según el SAT, el servicio se lleva a cabo con normalidad en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios a nivel nacional.

En las sedes afectadas, informó se reprogramaron las citas previstas para hoy, lo cual se notificará a los contribuyentes vía correo electrónico.

