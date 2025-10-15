Alertan golpe a Pymes por plan fiscal de 2026

La posibilidad de aumentar la retención de impuestos a las plataformas digitales como lo plasma la propuesta de Paquete Económico 2026, sería un golpe para más de 1 millón de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales dejarían de vender en línea y existe la posibilidad de que algunas de ellas desaparezcan.

En entrevista con La Razón, Alehira Orozco Reyes, directora de relaciones con gobierno de Mercado Libre en México, expuso que de acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, las plataformas diagitales deberán aumentar la retención en 10.5 por ciento, de la cual 2.5 sería de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 8.0 por ciento en Impuesto al Valor Agregado (IVA).

3.4 mil mdd, la inversión que ejecuta MeLi durante 2025

“La afectación más grande la vemos en las personas morales, ya que muchas de éstas son personas físicas que estuvieron transaccionando, y crecieron y claro pasaron de ser físicas a morales y claramente estás hablando de Pymes”, explicó.

De manera detallada, sostuvo que ese 10.5 por ciento es sobre ingresos brutos, lo que va a generar que a la hora de pagar sus propios impuestos o a la hora de amortizar les quedará saldo a favor, generando que su flujo de efectivo mensual disminuya, impactando en la operación. “Esto pues va a tener un impacto bien fuerte en la operación de ellas mensual. Entonces, estamos hablando de que muchas de ellas o se bajan de vender en línea o van a morir”, aseveró.

Orozco Reyes mencionó que a lo anterior, se suma la posibilidad de que las inversiones que ha hecho y anunciado Mercado Libre, se modifiquen hacia adelante. “Si nuestros vendedores son afectados, nosotros también. Esas afectaciones hacia Mercado Libre se pueden traducir en planes que tengamos a futuro, o sea, las ni las inversiones pueden cambiar”, finalizó.