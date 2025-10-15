Estas son las nuevas apps del SAT para hacer trámites más rápidos

Con las nuevas herramientas digitales que ofrece el SAT, ahora los usuarios pueden realizar algunos trámites mucho más rápido y de forma segura, sin tener que esperar mucho para poder cumplir con algunas de sus obligaciones fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las nuevas herramientas digitales que tiene, en las que ofrecen servicios para facturar, consultar datos fiscales y hasta renovar la e.firma.

De acuerdo con la institución, estas herramientas están disponibles conforme el marco de la simplificación y digitalización de trámites, y se podrán utilizar mediante aplicaciones gratuitas disponibles en dispositivos móviles.

La descarga de las aplicaciones Factura SAT Móvil y SAT Móvil, puede realizarse mediante Google Play del sistema operativo Android y en la App Store del sistema operativo iOS, mientras que la página web SAT ID está disponible para computadora y celular.

Apps y página web del SAT ı Foto: Especial

¿Qué se puede hacer en las aplicaciones del SAT?

Las dos aplicaciones del SAT y su página web ofrecen la opción de realizar trámites de manera rápida y segura sin tener que asistir a una de sus oficinas.

En la aplicación Factura SAT Móvil se podrán hacer los siguientes trámites:

Emisión de facturas con complementos

Consulta en tiempo real de facturas emitidas y recibidas

Descargar y compartir facturas

Timbrar facturas con el Certificado de Sello Digital (CSD)

Generar un código QR con datos fiscales

Recibir notificaciones cuando se genere una factura desde la aplicación

En la aplicación SAT Móvil se podrán hacer los siguientes trámites:

Consultar y descargar acuses de declaraciones

Consultar y descargar tu opinión del cumplimiento

Generar o actualizar tu contraseña

Descargar tu Constancia de Situación Fiscal y Cédula de Identificación Fiscal

Consulta datos de identificación, domicilio fiscal, medios de contacto, régimen, obligaciones y actividades económicas

Consulta citas

Actualización, medios de contacto y revisión de comunicados

SAT ID únicamente está disponible como una página web, en la que podrás generar o actualizar tu contraseña, renovar tu e.firma en caso de tener menos de un año desde que se venció, solicitar y recibir por correo tu Constancia de Situación Fiscal.

Mediante estas nuevas herramientas digitales las y los usuarios que requieran hacer alguno de los trámites disponibles en las apps ahora podrán realizarlos sin tener que esperar mucho tiempo para una cita, y sin tener que acudir a una de las oficinas del SAT.

En el marco de la simplificación y digitalización de trámites, el SAT pone a tú disposición herramientas digitales para facilitar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales.



Utilízalas desde tu dispositivo móvil, de forma segura, rápida y sencilla.



Descárgalas gratis en:… pic.twitter.com/UwAjQiXclu — SATMX (@SATMX) October 15, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.