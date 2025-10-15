Trabajadores del SAT van a paro y cierran vialidades

Paristas en Avenida Hidalgo en confluencia con Paseo de la Reforma, bloqueda al tránsito vehicular, ayer.

Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) efectuaron un paro nacional este martes, utilizando el cierre de vialidades aledañas a sus oficinas, como medida de presión para exigir mejores condiciones laborales y aumentos salariales. Sin embargo, tanto la dependencia como la Presidenta, Claudia Sheinbaum, minimizaron los hechos y protestas.

La Razón hizo un recorrido sobre el cruce vial Avenida Hidalgo con Paseo de la Reforma, área colindante de las oficinas de Administración General y Torre El Caballito, del SAT, donde manifestantes bloquearon la circulación.

El Dato: el SAT reprogramará citas mediante notificación vía correo electrónico, para contribuyentes que no pudieron realizar su trámite este martes.

En este punto, Luis Alberto Chávez Cruz, secretario general del sindicato autónomo de la Condusef, y partícipe del bloqueo, compartió en entrevista que la Secretaría de Hacienda realiza “actos sistemáticos” contra los derechos laborales de los trabajadores.

Señaló que la plantilla operativa es la más perjudicada y la que menos ingresos percibe, “cuando las secretarías de estado van a ganar más que los trabajadores operativos, que tienen jornadas de más de 12 horas”.

Añadió que las autoridades han desestimado el diálogo sobre incrementos salariales, “hasta la fecha no he tenido respuesta a mis peticiones como representante de trabajadores, por eso nos solidarizamos”.

7 oficinas suspención total de funciones a nivel nacional

Chávez Cruz dijo que el bloqueo permanecerá hasta que sus demandas sean abordadas, además que está planificada una manifestación para tratar esta problemática que incumbe a trabajadores del SAT para el siguiente viernes 17 de octubre, sobre el Zócalo capitalino

En tanto, la presidenta minimizó el impacto del paro nacional, señaló que aunque son pocos los inconformes, se les brinda atención.

“Lo está atendiendo el director del SAT y también el secretario del trabajo (…). Son pocos trabajadores realmente los que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos”, sostuvo.

Mientras tanto la oficina señaló que la atención al contribuyente se llevó a cabo de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios, a nivel nacional.

“Únicamente se suspendió operación en las oficinas ubicadas en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y en Ciudad de México sedes Oriente y Sur”, indicó en un comunicado.

Señaló que para los contribuyentes que no hubieran podido realizar su trámite, el SAT les notificará la reprogramación de su cita, vía correo electrónico.

“Esta institución mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad, y aclara que no han existido amenazas contra las personas que se manifiestan”, aseguró.

Añadió que con el apoyo de las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social se mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes.

“Este órgano tributario sostiene su compromiso con las y los trabajadores del servicio público y reconoce que su labor es esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación de las instituciones”, concluyó.